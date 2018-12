'Consument raakt niet meer wijs uit energiecontracten'

De energieregulator stelt vast dat de leveranciers aanbiedingen hebben met extra vaste kosten, voorwaardelijke kortingen, verbruiksschijven met afzonderlijke prijzen of contracten van onbepaalde duur met een vaste energieprijs die na verloop van tijd kunnen veranderen. 'De energiemarkt wordt op die manier onnodig complex', luidt het in de Creg-studie.

Heel wat leveranciers bieden - in een poging hun marges op te krikken - bovendien naast het leveren van elektriciteit en aardgas allerlei extra diensten aan. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van ketels, het installeren van zonnepanelen of het aanbieden van digitale thermostaten. Ook de Creg stelt dat vast. 'Zit de consument hierop te wachten?' vraagt de regulator zich af. 'Mensen zien door de bomen het bos niet meer'.

Complexiteit

Die stijgende complexiteit kan niet de bedoeling zijn, legt Creg-woordvoerster Annemarie De Vreese uit. 'Je moet al een halve technicus zijn om er wijs uit te raken'. Die complexiteit is niet in het voordeel van de gemiddelde consument.

Meer zelfs, zo waarschuwt de regulator, consumenten die nog niet actief deelnemen aan de markt en dus nog nooit van leverancier veranderden, dreigen af te haken. Dat is geen kleine groep: 18 procent van de consumenten is nog nooit veranderd van elektriciteitscontract, 13 procent nog nooit van gascontract.

Abonnementskosten

Niet alleen de complexiteit vormt een rem op de energiemarkt. Dat geldt ook voor de abonnementskosten die leveranciers aanrekenen. Dat is een jaarlijkse kost die wordt aangerekend om onder meer de administratieve kosten te dekken. Doorgaans worden zo'n kosten verrekend volgens het aantal dagen dat iemand klant is, pro rata. Maar sommige leveranciers rekenen de vergoeding voor een volledig jaar aan, ook indien de klant in de loop van het jaar van leverancier verandert. De federale Ombudsman voor Energie stapte al naar de rechtbank tegen dergelijke praktijken.