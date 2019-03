CoolCat failliet in Nederland, maar niet in België

Het faillissement wordt naar verwachting dinsdag door de rechter uitgesproken en geldt voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse entiteiten van CoolCat vallen buiten het faillissement. Er wordt gekeken of een doorstart van de keten mogelijk is.

CoolCat telt in Nederland 80 winkels. Daarnaast heeft de keten 17 winkels in België, 6 in Frankrijk en 2 in Luxemburg. CoolCat heeft in die landen en in Duitsland ook een webshop. De winkels en de webshop van CoolCat blijven tot nader order open.