Corona doorkruist rush op zonnepanelen

Vlamingen die nog dit jaar zonnepanelen plaatsen, kunnen als laatsten profiteren van de gunstige terugdraaiende teller. Maar door de lockdown dreigen de installateurs te laat te komen. De sector vraagt uitstel.

Corona kan een streep door de rekening worden voor mensen die nog gauw zonnepanelen op hun dak wilden leggen. Tot eind dit jaar krijgen Vlaamse particulieren de laatste kans om nog te genieten van de terugdraaiende teller. Die laat zonnepaneleneigenaars toe de stroom die ze in de zomermaanden op het net zetten er in de donkere wintermaanden weer af te halen, zonder daarvoor extra nettarieven te moeten betalen. Er werd dan ook een laatste rush verwacht.

Zonder uitstel wordt het een helse situatie. Je krijg dan een rush om de verloren maanden nog te proberen in te halen, met alle risico’s van dien, ook voor de veiligheid. Gie Verbunt CEO Izen

Maar installateurs waarschuwen dat de lockdownmaatregelen roet in het eten kunnen gooien. ‘Klanten die nu een bestelling plaatsen, kunnen we niet meer garanderen dat hun installatie nog dit jaar afgewerkt raakt’, zegt Gie Verbunt, de CEO van Izen, dat jaarlijks bij zo’n 3.500 particulieren zonnepanelen installeert. ‘Door de lockdown zitten we met vertragingen en niemand weet hoe lang het nog zal duren. We voeren de dakwerken wel verder uit, maar we mogen niet binnen bij de mensen om de kabels door te trekken en de elektrische aansluiting af te werken. Ook de keuringen liggen stil. We zullen als de maatregelen versoepeld zijn nog eens terug moeten komen om alles af te werken.’

De sectorgenoot Linea Trovata heeft de installatie bij particulieren tijdelijk bevroren. ‘Bij een aantal mensen zal het niet lukken hun zonnepanelen nog dit jaar te plaatsen’, verwacht CEO Piet Van Poucke. ‘Als we straks weer bij de mensen binnen mogen, kunnen we de huidige bestellingen nog wel opleveren, maar een achterstand van twee à drie maanden valt niet meer in te halen. Je hebt gespecialiseerd personeel, liften en veiligheidsmateriaal nodig. Je kan de capaciteit niet zomaar optrekken.’

Installateurs vragen uitstel

Normaal zou het nu de drukste periode zijn met een piek tot aan de zomer van mensen die nog gauw zonnepanelen bestellen, maar de verkoop staat door corona op een laag pitje. Bram Claeys Directeur ODE

Meerdere installateurs hopen dat er enkele maanden uitstel komt voor de deadline. In een peiling van de sectororganisatie ODE vragen ze de terugdraaiende teller toch toe te laten voor mensen wier panelen pas begin volgend jaar geplaatst geraken. ‘Normaal zou het nu de drukste periode zijn met een piek tot aan de zomer met mensen die nog snel zonnepanelen bestellen, maar de verkoop staat door corona op een laag pitje’, zegt ODE-directeur Bram Claeys. ‘Ik hoop dat de bedrijven het kunnen bolwerken en dat er snel duidelijkheid komt over het alternatieve systeem vanaf 1 januari. Als de Vlaamse regering niet snel duidelijkheid biedt, riskeer je een immense piek te creëren met een markt die volgend jaar stilvalt.’

Bij een aantal mensen zal het niet lukken hun zonnepanelen nog dit jaar te installeren. Een achterstand van twee à drie maanden valt niet meer in te halen. Piet Van Poucke CEO Linea Trovata

Volgens Verbunt is het een kwestie van gezond verstand om de terugdraaiende teller verlengingen te gunnen. ‘Het is een vorm van eerlijkheid naar de mensen en installatiebedrijven toe die het door de onvoorziene omstandigheden niet meer halen’, zegt de ondernemer. ‘Zonder uitstel wordt het een helse situatie. Je krijg dan een rush om de verloren maanden nog in te halen, met alle risico’s van dien, ook voor de veiligheid.’

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lijkt weinig oor te hebben naar die vraag. ‘Tot nader order is een verlenging van het systeem van de terugdraaiende teller niet aan de orde’, zegt haar woordvoerder Andy Pieters. ‘We onderzoeken wel of het opportuun is na 31 december een eenmalige investeringssteun te geven ter stimulatie van zonnepanelen, maar daar kunnen we nog niet op vooruitlopen.’