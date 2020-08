Coronacrisis hakt in op Saoedische oliereus

Het Saoedische oliebedrijf Saudi Aramco ziet zijn halfjaarwinst halveren door de wereldwijde vraagschok die het gevolg is van de coronapandemie.

Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco tekende in december voor de grootste beursgang ooit. Na enkele dagen piekte het boven 2.000 miljard dollar beurswaarde.

Amper enkele maanden later ging het bedrijf al door één van de grootste schokken uit zijn bestaan. De wereldwijde lockdowns deden de vraag naar aardolie in de hele wereld in elkaar klappen, wat aanvankelijk ook nog eens gepaard ging met een prijzenoorlog met Rusland.