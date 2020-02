Coronavirus duwt prijzen zonnepanelen hoger

Wie de komende weken zonnepanelen bestelt, houdt best rekening met een hogere prijs.

Wie de komende weken zonnepanelen bestelt, mag mogelijk een hogere prijs verwachten. China monopoliseert de zonnepanelenmarkt, en de uitbraak van het coronavirus vertraagt de leveringen.

Maandag trokken tal van bedrijven die gevestigd zijn in de Chinese regio’s getroffen door het coronavirus zich weer op gang. Maar in een aantal sectoren houdt de impact van het virus langer aan, ook buiten China.

Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen houden de evolutie van het virus scherp in de gaten, stelt Bram Claeys, algemeen directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). Die overkoepelt ook PV-Vlaanderen, de sectororganisatie voor zonne-energie.

Vertraging

China heeft zeventig procent van de wereldwijde zonnepanelenmarkt in handen, legt Claeys uit, wat de sector erg gevoelig maakt voor de uitbraak van het coronavirus. ‘Er treden toch wel vertragingen op. Niet zozeer in de productie, want belangrijke fabrieken blijven draaien.'

'Maar het is wel moeilijker om materialen of panelen tot in de havens te krijgen en voorbij de douane’, stelt Claeys. De vertraging van levering kan gaan spelen; het maakt voorraden in de Europese distributiecentra meer gegeerd.

Dat leidt tot prijsverhogingen, ook voor particulieren. ‘Voor klanten die hun bestelling al plaatsten, verandert er natuurlijk niets’, aldus Claeys. ‘Maar voor nieuwe klanten kan dit de prijs beïnvloeden.’ Hoe zwaar, hangt af van dag tot dag.

Fabrikanten, assembleurs en installateurs blijven daarom in nauw contact houden met hun leveranciers. ‘Materiaal komt trager binnen’, beaamt Stefan Dewallef, verantwoordelijke productontwikkeling bij Soltech, een producent van zonnepanelen uit Tienen. ‘Maar dit is een logistiek in plaats van productieprobleem.’

Luchttransport

Het vergt alleszins de nodige creativiteit, erkent Dewallef. Het bedrijf diende aanvragen in voor luchttransport in plaats van cargo per schip. Maandagochtend kwamen er wel signalen uit China dat de uitvoerban opgeheven zou worden.

‘Als het allemaal meevalt, kan dit beperkt blijven tot een paar weken’, stelt Claeys. De timing is wel ongelukkig, net nu er de nodige vraag is naar zonnepanelen bij particulieren. ‘Het draagt alleszins niet bij tot het momentum.’

Ook voor installateurs is de vertraging van leveringen en prijsverhogingen niet onschuldig, merkt Dewallef op. ‘Zeker op grote, concurrentiële projecten nemen installateurs wel eens kleine marges boven op de inkoopprijs. Als de prijzen dan plots de hoogte in schieten omdat de voorraden slinken, kan dat in hun vel snijden.’