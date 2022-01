Coucke: 'België moet meer investeren in propere energie'...

Via zijn holding Alychlo pompt Marc Coucke ruim 20 miljoen euro in het Brusselse groene-energiebedrijf EnergyVision.

Hoe bent u bij het bedrijf terechtgekomen?

Marc Coucke: 'Er is veel discussie over het energiebeleid. Welke richting we ook uitgaan, België moet meer investeren in propere en onafhankelijke energie met een lage CO2-uitstoot. EnergyVision is daar een van de grootste spelers in.'

'Bedrijven zijn onzeker en wachten af met investeren. Particulieren hebben het lastig door de hoge energiefactuur. Het businessmodel van EnergyVision, dat de investering doet en Energy-as-a-Service aanbiedt aan de klant, lijkt op dat van Ekopak , Water-as-a-Service. Je moet niet zelf investeren. Wij doen het voor u, properder en goedkoper. Dat moeten we met energie doen, want anders gaat het te traag.'

Lees meer Coucke investeert in zonnepanelenbedrijf EnergyVision

Het businessmodel slorpt veel werkkapitaal op. Hoeveel wilt u nog investeren?

Coucke: 'De eerste stap doen we zelf. Daarmee kan het bedrijf onmiddellijk voort. Maar er zullen nog stappen nodig zijn, waarbij we zullen samenwerken met private equity, family offices, enzovoort.'

U investeerde eerder in het zonnepanelenbedrijf Enfinity, dat implodeerde. Wat is het verschil met EnergyVision?

Coucke: 'Behalve dat het om zonnepanelen gaat, zijn er geen gelijkenissen. Het businessmodel van Enfinity was grotendeels gebaseerd op subsidies. Toen die verminderden, stuikte alles in elkaar. EnergyVision hangt niet af van subsidies en de structuur is helemaal anders.'

Welke groeimogelijkheden ziet u voor het bedrijf?