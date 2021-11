DEME kandidaat voor miljardenproject Deens energie-eiland

Het Belgische baggerbedrijf DEME is een van de gegadigden om het energie-eiland in de Deense Noordzee te bouwen. Van daaruit kan via een kabel overtollige windenergie naar België worden gebracht.

Het baggerbedrijf DEME heeft zich aangesloten bij het internationale consortium Njord Group om een van de grootste bouwprojecten in de Deense geschiedenis te realiseren. Denemarken wil tegen 2030 een artificieel energie-eiland in de Noordzee bouwen op 80 tot 100 km buiten de kust van Jutland. De overheid plant een belang van 51 procent te nemen in het project waarvan de totale investering op 28 miljard euro wordt geschat.

Een week na de Wind Europe-conferentie, waarbij de windenergiesector in Kopenhagen verzamelde, heeft DEME zich aangesloten bij het Njord Group-consortium. Die groep staat onder leiding van de Deense ontwikkelaar, het investeringsfonds Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dat ook al DEME heeft ingeschakeld voor de bouw van het windpark Vineyard in de VS.

Behalve DEME maakt ook de Nederlandse concurrent Boskalis deel uit van het aannemersconsortium, naast de Spaanse ontwikkelaar Acciona en het aannemersbedrijf MT Højgaard International. Ze zijn aangesteld door CIP, dat als ontwikkelaar optreedt namens een consortium van investeerders (VindØ Consortium), bestaande uit PensionDanmark en PFA, twee van de grootste pensioenfondsen van Denemarken, en Andel, het grootste nutsbedrijf van Denemarken.

Opslag en waterstof

In een eerste fase is het de bedoeling dat 3 gigawatt aan offshore windparken op het artificiële energie-eiland worden aangesloten, om van daaruit de stroom aan land te brengen. Met een omvang van 12 hectare, ongeveer 18 voetbalvelden, moet het eiland ook plaats bieden voor grootschalige energieopslag, een innovatiecentrum, waterstofproductie en accommodatie waar de onderhoudsploegen kunnen verblijven. In een tweede fase kan dan tot 10 gigawatt offshore windparken op het eiland worden aangesloten.

‘Als pionier in het concept van energie-eilanden voor de kust is DEME momenteel betrokken bij het ontwerpen, plannen en uitvoeren van gelijkaardige projecten in verschillende delen van de wereld’, zegt CEO Luc Vandenbulcke. ‘We begrijpen hoe complex het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie op een kunstmatig, multifunctioneel eiland op zee is en hebben een bewezen staat van dienst wat betreft stipte opleveringen in de moeilijkste weersomstandigheden op zee.’

Stroomkabel naar België

Het Deense energie-eiland moet ook een cruciale rol spelen in de energiebevoorrading van België. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) sloot vorige week nog een akkoord met haar Deense collega om werk te maken van een kabel die de overtollige windenergie van het Deense eiland rechtstreeks naar België kan brengen. De hoogspanningsnetbeheerder Elia moet nu de verschillende mogelijke trajecten voor de kabel uittekenen, met de ambitie om tegen 2026 de aannemerscontracten voor de bouw ervan te kunnen afsluiten.