DEME klaar om plastic op Schelde te vangen

De Belgische baggeraar DEME heeft bij de Vlaamse overheid een dossier ingediend om op de Schelde een 'plasticvanger' te installeren.

De Vlaamse Waterweg - de overheidsinstantie die de bevaarbare waterlopen beheert - deed midden vorig jaar een oproep bij bedrijven om projecten in te dienen om plastic afval uit de rivieren te vissen. Ze wil op een tiental locaties in het Scheldebekken 'plasticvangers' laten plaatsen, installaties die plastic en plasticdeeltjes uit het water filteren.

Onderzoek van de universiteit van Antwerpen heeft uitgewezen dat plastic afval niet alleen in de oceanen maar ook in de rivieren een groot probleem is. Zo zou 80 procent van het plastic afval afkomstig zijn uit rivieren. Door het daar op te vangen vermijdt men dat het in zee belandt.

De Belgische baggeraar DEME heeft een proefproject ingediend. DEME wil via vangnetten en een onbemand vaartuig dat onder meer is uitgerust met object recognition - om te vermijden dat bijvoorbeeld kajakkers worden opgevist - plastic opvissen onder de brug van Temse.

Het gaat om een investering van 2,5 miljoen euro. Over enkele weken worden de projecten gegund. Bedoeling is om in april te starten. Het gaat om aanbestedingen pro bono. Enkel als ze lukken, krijgt de investeerder zijn geld van de overheid terug.

DEME komt tijdens zijn baggerwerken, aanleg van havens en bouw van windmolenparken wereldwijd in contact met plastic afval. Langs sommige Afrikaanse kusten wordt nog altijd massaal gedumpt. Het bedrijf speelt al lang met de idee om van het ruimen van 'plastic soup' een echte business te maken.

'Aanvankelijk was daar geen draagvlak voor', zegt kersvers DEME-topman Luc Vandenbulcke, 'maar sinds het initiatief van de jonge Nederlander Boyan Slat die met zijn plasticvangproject The Ocean Cleanup wereldberoemd werd, is dat er wel.' De hamvraag is de activiteit rendabel maken.