DEME raapt 'truffels van de oceaan' op 4.500 meter diepte

DEME is er als eerste in geslaagd metaalrijke knollen te verzamelen op de bodem van de Stille Oceaan 4.500 meter diep. De baggeraar hoopt een goudmijn aan te boren, want de knollen bevatten gegeerde metalen. Maar milieuorganisaties zijn erg kritisch.

'Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een robot op die diepte polymetaalknollen heeft verzameld', zegt GSR-topman Kris Van Nijen fier. GSR, de diepzeemijnbouwdochter van de Belgische baggeraar DEME, heeft afgelopen week met succes zijn diepwaterrobot Patania getest 4,5 km diep in de Stille Oceaan. De 1 kg wegende mangaanknollen die de met sensoren en camera's uitgeruste 'stofzuiger' van GSR van de zeebodem schraapte, liggen los op de bodem van de oceaan. Ze bevatten hoge concentraties nikkel, mangaan en kobalt, (waardevolle) materialen die van levensbelang voor de productie van elektronica, smartphones en batterijen.

Omdat de vrees bestaat dat belangrijke grondstoffen op het land uitgeput raken, begon DEME enkele jaren geleden met testen om op grote schaal mangaanknollen op de zeebodem te oogsten. Het hoopt daarmee een goudmijn aan te boren. In de Clarion-Clipperton Zone tussen Hawaï en Mexico - een gebied zo groot als de VS dat door de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) is aangeduid voor zeebodemontginning - zit meer nikkel, mangaan en kobalt dan in de rest van de wereld. DEME krijgt een gebied van twee keer de grootte van België in de zone.

De deur van de goudmijn staat nog niet wagenwijd open. 'Ons prototype is er in geslaagd zich te verplaatsen en knollen op te pikken', zegt Van Nijen. 'In een volgende fase, hopelijk 2024, willen we een grotere robot inzetten en de knollen naar de oppervlakte brengen. In 2028, na goedkeuring van de milieueffectenrapporten, hopen we te beginnen met de commercialisering.' DEME investeerde tot nu 100 miljoen euro in zijn diepzeemijnproject.

Over de impact van de diepzeemijnbouw op het zeeleven en de biodiversiteit in de oceaan zijn echter nog veel vragen. DEME besliste daarom samen te werken met het Europese onderzoeksproject MiningImpact. Dat vaardigde wetenschappers uit 29 Europese instellingen af om in een onderzoeksschip naast dat van GSR de milieu-effecten van de test te onderzoeken. Dat gaat van directe effecten tot sedimentpluimen die kilometers ver kunnen opstuiven.

Van Nijen: 'Tot nu moesten wetenschappers zich baseren op labosimulaties en computermodellen. Met deze test beschikken we over echte stalen.' Hij verwacht de eerste wetenschappelijke analyses binnen zes maanden. 'We gaan pas een exploitatievergunning aanvragen als de wetenschap aantoont dat de ontginning van de knollen ecologisch verantwoord is.'

Protest van Greenpeace

De milieuorganisaties zijn tegen. Greenpeace ging vorige week met zijn bekende schip Rainbow Warrior ter plaatse om te protesteren. Volgens An Lambrechts, de specialiste in ecosystemen van Greenpeace België, zal diepzeemijnbouw het ecosysteem zwaar verstoren. Ze pleit voor recyclage in plaats van meer ontginning.

'Hoe meer wetenschappelijke onderzoeken van mariene biologen en geologen we zien, hoe bezorgder we worden', zegt Sarah Vanden Eede, milieuspecialiste bij WWF België. 'Nu gaat het om een kleine test. Maar op grote schaal zijn de risico's niet te overzien. Zodra dit in gang is gezet, is het niet meer te stoppen. Ontginning is eindig. We zetten beter in op een circulaire economie.'

‘GSR heeft in zijn milieueffectenrapport nooit duidelijk vermeld wat zijn milieumonitoring precies inhoudt en wat het zelf doet', zegt Ann Dom van de ngo Seas At Risk. 'We weten ook niet hoelang GSR blijft monitoren. Om de langetermijnimpact te kennen en te evalueren of schade zich kan herstellen, zijn tientallen jaren monitoring nodig.'

Dom vindt ook dat GSR de monitoring van mogelijke impact op de biodiversiteit zelf moet financieren en niet moet overlaten aan een groep onafhankelijke experten die overheidssteun krijgen van verschillende landen, waaronder België. ‘Van de Belgische overheid, die zich opwerpt als de wereldleider in het beschermen van de oceaan, willen we weten waarom ze diepzeemijnbouw sponsort. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor het risico van een onomkeerbaar, grootschalig biodiversiteitsverlies. Hoe kan de overheid zulke projecten opvolgen?'

Kort door de bocht

Professor mariene biologie Ann Vanreusel (UGent), die met haar onderzoeksteam op het tweede schip aanwezig is, begrijpt de kritiek van de milieuorganisaties maar vindt ze kort door de bocht. 'Ze zijn terecht bezorgd over de mogelijke gevolgen voor het milieu. Voor alle duidelijkheid: geen enkele vorm van ontginning heeft geen impact.'

Vanreusel wil zich als onafhankelijk wetenschapper niet uitspreken voor of tegen deepsea mining. 'We gaan de impact van deze test onderzoeken en daarna onze bevindingen publiceren. De uitkomst kan alle richtingen uitgaan: van een 'no-go for deepsea mining' tot 'ontginning onder die voorwaarden'. We hopen dat de ISA en DEME daar rekening mee houden.' Volgens Vanreusel werkt DEME in tegenstelling tot wat sommige ngo's beweren heel transparant. 'Het volgt de internationale wetgeving perfect op.'