DEME sleept Amerikaans miljardencontract in de wacht

Het contract is een opsteker, aangezien de Verenigde Staten in buitengaatse windenergie nog een grote inhaalbeweging op Europa te maken hebben.

Baggergroep DEME, dochter van de beursgenoteerde aannemer CFE haalt in de Verenigde Staten het contract binnen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van Virginia (CVOW). Met het contract is een bedrag van ruim 1,1 miljard dollar (950 miljoen euro) gemoeid.

DEME had op de opdracht ingeschreven samen met Prysmian, de grootste aanlegger van onderzeese stroomkabelsystemen. De Belgische maritieme dienstverlener mag de funderingen van de windmolens plaatsen en toezien op de volledige installatie van het project.

CVOW is een windmolenpark dat op 43 kilometer voor de kust van Virginia moet verrijzen. Daar worden 176 windmolens neergezet die bij de opening van het park in 2026 minstens 2,6 gigawatt aan stroom moeten kunnen genereren, genoeg voor 660.000 huishoudens. Ter vergelijking: alle zes de windmolenparken voor de Vlaamse kust hebben samen een capaciteit van 1,5 gigawatt. CVOW is dan ook het grootste buitengaats windproject ooit in de Verenigde Staten. Met de aanleg van het windmolenpark is in totaal 1,9 miljard dollar gemoeid.

7 Groeiopportuniteit Voor de Amerikaanse kust zijn er op dit ogenblik 7 windmolens operationeel, tegenover 5.400 voor de Europese kust

Merk op dat windmolenparken op zee in de Verenigde Staten nog in de kinderschoenen staan. The New York Times stipt aan dat er voor de Amerikaanse kusten op dit ogenblik welgeteld 7 windmolens operationeel zijn, tegenover 5.400 in Europa. Dit ondanks de luxe van bijna 150.000 kilometer aan Amerikaanse kustlijn.

De belangrijkste reden? De Jones Act. Die wetgeving uit 1920 om de Amerikaanse koopvaardijvloot te beschermen verhindert in de feiten ontwikkelaars van windmolenparken om vanuit Amerikaanse havens buitenlandse vaartuigen in te zetten. Dat zet al jaren een rem op buitengaatse windenergie, die nochtans een cruciaal onderdeel is van het 1.000 miljard dollar grote infrastructuurplan van president Biden.

DEME vaart rond die strikte wetgeving via een partnerschap met de Amerikaanse maritieme dienstverlener FOSS. De baggeraar kondigde vorige maand al een contract aan voor het eerste Amerikaanse offshore windmolenpark: Vineyard voor de kust van de noordoostelijke deelstaat Massachusetts.