DEME tekent voor wereldprimeur met innovatieve zeeboor

DEME is specialist in het plaatsen van windturbines in offshore parken.

De funderingen van een offshorewindpark neerplanten doen installateurs standaard met een soort hamer. DEME ontwikkelde samen met de Duitse bouwexpert Herrenknecht een boor om die klus te klaren. Dat moet de Belgische baggeraar een reeks voordelen bieden.

Als DEME, de Belgische wereldleider in baggerwerken, de funderingen van een offshorewindpark plaatst, gebruikt het daar doorgaans een soort reuzenhamer voor. Zo verankert het de stalen funderingen in de zeebodem. Maar voor het Franse windmolenpark Saint Nazaire, waarvoor de werken in 2021 starten, komt die techniek niet in aanmerking.

DEME moet 80 zogenaamde XL-monopijlers plaatsen als basis voor het park op zo’n 12 à 20 km van de kust van het schiereiland Guérande. Zulke pijlers hebben een diameter van 7 meter, in tegenstelling tot ‘gewone’ van 4 meter dik, en de ondergrond is te rotsig om die in de grond te 'hameren'.

Geboorde XL-monopijlers installeren is een nieuwe stap in de offshore windsector. Bart De Poorter Algemeen directeur DEME Offshore

Daarom ontwikkelde DEME samen met het Duitse Herrenknecht, en familiebedrijf gespecialiseerd in bouwmachines, een boor om de klus te klaren. ‘De boor en de bijbehorende technologie zijn een wereldprimeur’, zegt Vicky Cosemans, de woordvoerder van DEME. Het toestel raakt via een buis tot meer dan 30 meter diep.

Die primeur is niet alleen belangrijk voor het Franse contract - een deal van een half miljard met de Franse energiegroep EDF - maar ook op langere termijn. De boor maakt de plaatsing van almaar grotere funderingen en grotere windparken gemakkelijker. ‘Geboorde XL-monopijlers installeren is een nieuwe stap in de offshorewindsector’, stelt Bart De Poorter, de algemene directeur van DEME Offshore.

‘Elk windpark heeft specifieke vereisten en alles is sterk afhankelijk van de types monopijlers en de ondergrond. Maar de evolutie naar grotere windturbines is onvermijdelijk ingezet. We hopen de boor vaak in te zetten bij toekomstige projecten, binnen en buiten Europa', zegt Cosemans.

Ecologische voordelen

De boorkop, die wordt vastgemaakt op het DEME-installatieschip Innovation, heeft nog voordelen voor het bedrijf. ‘Het offshore boren van funderingen maakt een gemechaniseerde plaatsing van monopijlers mogelijk, wat ecologische en economische voordelen oplevert tegenover de conventionele methoden’, stelt Herrenknecht.

De techniek in kwestie is te zien vanaf 01:45.

Dat DEME bij het Duitse bedrijf uitkwam, hoeft niet te verrassen. Het is een autoriteit in de sector. In 1977 pionierde Herrenknecht met een technologie om tunnels te boren. Die techniek om horizontaal tunnels te boren in robuuste oppervlakken - onder meer de Euraziëtunnel onder de Bosporus en de Duitse Gotthard-spoorwegtunnel, de grootste tunnel ter wereld, zijn het werk van Herrenknecht - zal DEME verticaal toepassen.

Over het verschil in prijs tussen hameren en boren lost DEME niets. De ontwikkeling van de boor, die wordt gemaakt bij Herrenknecht in Schwanau, is volledig gefinancierd door DEME, maar het investeringsbedrag blijft een geheim.

DEME > Ontstaan in 1876 vanuit Ackermans & van Haaren, na verschillende fusies in 1991 omgedoopt tot DEME. > 60 procent in handen van A&vH, 40 procent van bouwgroep CFE. > 5.200 werknemers. > Actief in meer dan 90 landen. > Omzet (2018): 2,65 miljard euro. > Ebitda (2018): 458,9 miljoen euro. HERRENKNECHT > Opgericht in 1977 door Martin Herrenknecht, die er nog steeds de plak zwaait. > Actief in meer dan 30 landen. > 82 dochterondernemingen. > 5.500 werknemers. > Omzet (2018): 1,14 miljard euro.

45 windparken

DEME gaat 140 jaar terug als baggeraar, maar legt zich sinds begin jaren 2000 ook toe op duurzame energie, en in het bijzonder offshorewindparken. Intussen staan er DEME-installaties in 45 windparken op zee in Europa en China. Eind januari vierde het bedrijf de plaatsing van zijn 2.000ste windturbine.

In 2018 haalde DEME 46 procent van zijn omzet van 2,65 miljard euro uit hernieuwbare energieprojecten. Datzelfde jaar concentreerde DEME enkele van zijn dochterondernemingen in een nieuwe divisie: DEME Offshore. Dat realiseerde in de eerste negen maanden van 2019 een omzet van 895,5 miljoen euro, terwijl de baggeractiviteiten 832,9 miljoen opbrachten.