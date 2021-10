Daikin schept 400 nieuwe banen in België

De hoofdzetel van Daikin Europe is in Oostende gevestigd.

Daikin Europe investeert de komende vijf jaar 840 miljoen euro en schept 4.000 nieuwe banen, waarvan minstens 400 in ons land.

Daikin Europe, de Europese tak van het gelijknamige Japanse concern gespecialiseerd in onder meer ventilatie, verwarming, airconditioning en koeling, kondigt maandag een strategisch plan aan om de groei de komende vijf jaar te versnellen.

De Europese divisie, met hoofdzetel in Oostende, wil de komende vijf jaar 840 miljoen euro investeren en over heel Europa 4.000 nieuwe banen scheppen.

Die investeringen zijn enerzijds bedoeld om de centra voor onderzoek en ontwikkeling in Europa te doen groeien, net als de productie-, verkoop- en dienstencapaciteit.

5,7 miljard omzet in 2025 Terwijl Daikin Europe vorig jaar 3,4 miljard euro omzet boekte, mikt het in 2025 op 5,7 miljard euro.

Anderzijds wil Daikin Europe de verdere digitalisering van zijn bedrijfsmodel financieren.

Na de geplande aanwervingen zal Daikin in Europa in 2025 zo'n 16.000 mensen tewerkstellen. 'In België worden de komende jaren minstens 400 bijkomende banen gecreëerd', zegt Sofie Sap, de persverantwoordelijke van Daikin Europe.

Onderzoekscentrum in Gent

Zo start Daikin Europe in Gent met de bouw van een centrum voor onderzoek en ontwikkeling, dat wereldwijd in de Japanse groep het referentiecentrum wordt voor warmtepomp- en koelingstechnologie.

'De opstart in Gent is voorzien voor 2024', zegt Sap. 'We zoeken daarvoor de komende jaren 135 uiteenlopende profielen, zoals productontwikkeling- en software-ingenieurs. Voor de bouw van het centrum, dat nauw zal samenwerken met de UGent, is een budget van 140 miljoen euro uitgetrokken.'

Daarnaast zoekt Daikin België de komende vijf jaar zo'n 140 verkoop- en technische profielen voor zijn vestigingen in Waver, Gent en Herentals. Voor de sites in Brussel en Oostende zoekt de groep nog eens 125 mensen.

Daikin kondigt maandag ook aan dat het zijn portfolio in verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling wil uitbreiden. Eerder dit jaar werden de luchtreinigingstoestellen van Daikin getest door het Institut Pasteur de Lille, waarbij bevestigd werd dat de toestellen efficiënt zijn voor het elimineren van virussen als het corona- en het griepvirus. In Europa wil Daikin de belangrijkste speler worden in die markt van ventilatie en luchtzuivering.