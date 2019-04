De honingpot van prins Mohammed

Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco boekte vorig jaar evenveel winst als Apple, Google en ExxonMobil samen. Een groot deel daarvan stroomt naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman die er zijn rijkeluisleven en zijn militaire uitgaven mee bekostigt.

Een productie van 13,6 miljoen vaten olie per dag of tien procent van de wereldwijde olieproductie, 257 miljard vaten oliereserves of genoeg olie voor 52 jaar, 111 miljard dollar nettowinst, 121 miljard cashflow uit operationele activiteiten en 224 miljard brutobedrijfswinst. De cijfers die de ratingbureaus Fitch en Moody's bijeensprokkelden naar aanleiding van de geplande obligatie-uitgifte door de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco (Arabian American Oil Company), doen duizelen.

224 miljard dollar Grootste winstmachine ter wereld Aramaco boekte vorig jaar een brutobedrijfswinst van 224 miljard dollar, dat is beduidend meer dan de wereldwijde nummer twee, Apple, dat vorig jaar 82 miljard dollar haalde.

Reuzen als ExxonMobil, Shell en tutti quanti lijken er dwergen bij. Toch haalt Aramco met zijn A+ - de op vier na hoogste score - niet dezelfde hoge AA-rating als concurrenten Shell, ExxonMobil, Chevron of de A1-rating van het land zelf en daar zijn tal van redenen voor. De belangrijkste is de heel nauwe band tussen het Saudische koningshuis en het grootste olie- en chemiebedrijf ter wereld.

De Saoedische staat heft immers 50 procent vennootschapsbelasting op de winst van het bedrijf - tot 2017 was het nog 85 procent - en incasseerde vorig jaar 58 miljard dollar dividenden van Aramco. Dat gaat ten koste van de winstgevendheid en de kredietwaardigheid van het bedrijf. Door die hoge belastingen verdient Aramco minder per olievat dan Shell.

Aramco haalt het gros van zijn winsten uit het oppompen van gas en olie en amper uit raffinage en de verwerking van olie zoals concurrenten Shell of Exxon.

Khashoggi

De omstreden Mohammed bin Salman - die ervan wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi - bepaalt ook hoeveel Aramco mag produceren. Dat gebeurt in lijn met de afspraken van de Opec, de organisatie van olie-exporterende landen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ExxonMobil dat actief is in meer dan veertig landen, pompt Aramco zijn olie op in slechts één land: Saoedi-Arabië. Daardoor is het kwetsbaarder dan andere oliemajors in geval van politieke conflicten.

Om zijn inkomsten veilig te stellen - 'wat goed is voor Aramco is goed voor het koninkrijk' - gaat Mohammed met zijn quasi schuldenvrije Aramco voor het eerst schuldpapier uitgeven op de internationale markt, via een obligatielening. Met dat geld wil Aramco de overname financieren van Sabic, een ander Saoedische staatsbedrijf. Aramco legt 69 miljard dollar op tafel voor een belang van 70 procent. Daardoor krijgt het de controle over het volledige proces van oppompen en bewerken van olie tot de productie van chemische producten.

Maar een deel van de obligatie-uitgifte wil Mohammed ook gebruiken om de sociale en militaire economie in zijn land te stimuleren en het luxueuze leventje van zichzelf en de honderden prinsen die het koninkrijk rijk is, te financieren.

Beurs

Aanvankelijk wou Mohammed vijf procent van Aramco naar de beurs brengen. Hij mikte op een opbrengst van 100 miljard dollar. Dat is vier keer meer dan wat de Chinese internetretailer Alibaba in 2014 ophaalde via de beurs. De operatie zou Aramco waarderen op 2.000 miljard dollar, twee keer meer dan Apple. De Amerikaanse iPhone-producent rondde vorig jaar de 'waarderingsgrens' van 1.000 miljard dollar.

Maar de beursplannen vielen vorig jaar bij internationale beleggers op een koude steen. Analisten houden het op een waardering 'tussen 1.000 en 2.000 miljard'. De beursgang is tot nader orde uitgesteld. Volgens officieuze bronnen ligt de IPO nog altijd op tafel en zou nu gemikt worden op 2021.