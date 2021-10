De return van Desender

Na de veelbesproken crash van Electrawinds timmerde Luc Desender in Oostende in stilte aan de afvalverwerker Renasci. Als de eerste successen worden doorgetrokken, maakt Desender ’s lands meest onwaarschijnlijke comeback.

Velen hadden Luc Desender (67) opgegeven toen ’s lands grootste onafhankelijke groenestroombedrijf Electrawinds in 2014 uit elkaar viel en investeerders als Gimv en Saffelberg (Jos Sluys) met tientallen miljoenen euro’s verlies achterliet. Maar onlangs werd duidelijk dat Desenders nieuwe afvalbedrijf Renasci mogelijk op een gouden spoor zit. De chemiemultinational Borealis kocht een belang van

10 procent, waarbij het bedrijf op 250 miljoen euro werd gewaardeerd. Parallel stapte Shell in het gelieerde bedrijfje achter de technologie om opnieuw grondstoffen te halen uit niet-recycleerbare plastic.

Desender is iemand die nooit opgeeft, een vechter. ‘Misschien door zijn verleden als zoon van een beroepsmilitair’, schetsen mensen die hem kennen. ‘Hij is geen dikke nek, wel een zeer fiere mens. Hij wil door zijn omgeving niet gezien worden als de mislukte ondernemer’, zegt een van zijn (voormalige) werknemers en zakenpartners die De Tijd sprak.

Electrawinds was zo opgeblazen. Een lagere waardering accepteren was taboe. Ook bij Desender. Een sleutelfiguur

Desender had tot de doodstrijd van Electrawinds altijd zakelijke successen gekend. Dat was opmerkelijk voor iemand die niet uit een ondernemersnest kwam en zijn studies automechanica niet afmaakte. Hij kreeg de smaak te pakken met de verkoop van opgelapte tweedehandsauto’s. Hij kocht een tankstation en het Brugs Motoren Bedrijf (BMB), dat hij uitbouwde tot een grote VW- en Audi-concessie. Een idee om daarnaast een windmolen te bouwen werd de basis van Electrawinds. Desender ruilde auto’s voor windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales en draaide met 250 werknemers in een tiental landen meer dan 100 miljoen euro omzet.

Revanche

Na de val van Electrawinds had Desender het gevoel dat hij onrechtvaardig was behandeld, zegt een intimus. Hij wilde

revanche en eerherstel. ‘De naam Renasci

- Latijn voor wedergeboorte - staat voor dat concept’, legt een voormalige medewerker uit. ‘Die doorstart probeerde hij aanvankelijk te maken met een nieuwe BMB-garage in Brugge. Maar de autosector bleek inmiddels zo geëvolueerd dat hij daar het verschil niet meer kon maken.’

Desender wisselde dan snel voor een fabriek die door de combinatie van verschillende technieken alle componenten van restafval zou kunnen recycleren. Dat idee bestond al bij Electrawinds, maar was toen niet klaar. ‘Nu lijkt het moment perfect: de technologie is verbeterd en het hergebruik van grondstoffen is in een stroomversnelling gekomen’, zegt een zakenpartner.

Toch is er ook een financieel kantje, legt een insider uit. Desender dook door Electrawinds zwaar onder nul en besefte dat hij zijn resterende schulden aan onder meer Baltisse (Filip Balcaen) nooit kon inlossen door maandelijks 10.000 euro als manager te factureren. Enkel door iets van miljoenen te bouwen kon de miljoenenput worden gedempt.

Het was een zware opgave, maar Desender slaagde erin met Renasci ruim 50 miljoen euro los te peuteren bij investeerders, waaronder grote partijen die geld verloren met Electrawinds. ‘Ik ben stomverbaasd dat hij nog het vertrouwen krijgt, want hij heeft indertijd toch wat mispeuterd’, zegt een voormalige medewerker. De herstart van Desender kon maar nadat partijen als Sluys de bladzijde definitief hadden omgedraaid.

Desender lijkt wel goed begrepen te hebben dat hij voor bepaalde zaken verbrand is. Hij scoort nog met zijn verkooptalent, gedrevenheid en technische kennis, maar moet het management en de financiën aan anderen overlaten. Of dat volstaat om bij Renasci niet dezelfde fouten te

maken, valt te bezien. Renasci heeft enkele mijlpalen bereikt, maar er zijn nog miljoenen nodig om het industrieel op punt te krijgen. Een recente brand toont aan dat de risico’s groot zijn. ‘Ik durf er geen geld in te stoppen’, zegt een sectorkenner. Het potentieel in de nieuwe hippe sector, de hoge waardering, de grote bedragen, maar ook de risico’s... De gelijkenissen met het startende Electrawinds zijn opvallend.

Rock-’n-roll

Electrawinds begon heel klein boven een garage en later in de kantoren van de failliete scheepswerf Damen Shipyards in Oostende. ‘Een bric-à-brac. Een zaal met wat tafels tegen de muur. Maar iedereen deed zijn ding en ging ervoor’, zegt een vroege medewerker. Het was rock-’n-roll of work hard play hard, maar zonder excessen’, blikken werknemers terug. Geestige teambuildings, een friet en een pintje.

Het hoogtepunt was de opening van het eerste windpark buiten België, in Italië. Die eerste mijlpaal wou Luc groots vieren: met alle 150 werknemers een weekend naar

Italië. De overheersende stemming: ‘Kijk, Electrabel, die boeren uit West-Vlaanderen hebben het gemaakt.’ Voorzitter Johan Vande Lanotte bouwde in zijn antinucleaire en anti-Electrabel-retoriek mee aan

Electrawinds.

Desender verzorgde zijn personeel met extralegale voordelen en was flexibel bij persoonlijke problemen. Privé en werk vloeiden in elkaar; niet het minst bij de oprichter. ‘Er zat veel familie en schoonfamilie bij Electrawinds’, stelt een voormalige manager. Er werd nooit extern gerekruteerd. ‘Er was altijd wel iemand van het team die iemand kende met een goed profiel.’

Renasci telt opvallend veel ex-Electrawinds-mensen. ‘Er kwamen zware breuken met familieleden en managers, maar slechts een kleine minderheid voelde wrok’, zegt een ex-werknemer. ‘Desender was een man van zijn woord: afspraken met de handdruk werden nagekomen’, vindt een bedrijfsleider. ‘Ik heb hard voor hem gewerkt, maar ik ben nooit betaald geweest’, zegt een andere. ‘Hoewel hij zo veel mensen in de miserie heeft gestort, blijft hij een aangename man.’

Desender zag snel de mogelijkheden van windparken op zee terwijl de grote energiebedrijven niet eens in wind op land geloofden. Ex-Electrawinds-medewerker

Die miserie was vooral het gevolg van te hoge schulden en slechte adviseurs, zeggen veel betrokkenen. De zeer hoge waardering bij de in- en uitstap van het fonds 3i werd gezien als norm voor latere rondes, ook toen de markt tegenzat door de afbouw van de subsidies. Nieuwe financiers kregen steeds andere voorwaarden: soms aandelen, soms obligaties, warrants of geheime afspraken en waarborgen. ‘Uiteindelijk lukte het niet meer om iedereen op één lijn te krijgen. De aandeelhouders gunden het elkaar niet meer. Die fout maken we niet opnieuw bij Renasci’, zegt een financier.

‘Electrawinds was zo opgeblazen’, zegt een sleutelfiguur. ‘Bij de beursgang tegen 10 euro per aandeel geloofde men dat

het 20 euro waard was, terwijl het eerder

3 euro was. Toen het huis in 2013 in brand stond, kon men het nog redden door een lagere waardering te accepteren. Maar dat was taboe. Ook bij Desender.’ Bovendien ging hij almaar meer schulden aan om de controle te behouden.

Om die hoge waardering waar te maken moest de pijplijn telkens weer gevuld

worden met nieuwe projecten. Desender schoot als een cowboy op alles. ‘Het was in die periode ook een goldrush: je moest zo veel mogelijk terrein bezetten. En toen Vlaanderen te klein was voor windenergie, moest je naar andere landen en andere technologie.’

Van Volkswagenverkoper naar vuilnisverwerker 1999: VW-concessiehouder Luc Desender raakt geïnteresseerd in windenergie. 2001: na de bouw van vijf turbines verkoopt Desender zijn

autobedrijf om met zijn broer Paul op Electrawinds te focussen. 2007: Electrawinds opent de afvalverbrander Biostoom

Oostende. 2008: Electrawinds opent in Italië het eerste windpark

buiten België. 2012: de beursgang van Electrawinds levert veel minder op dan verwacht. Desender steekt zich stiekem extra in de schulden om de operatie te redden. 2013: een grote kapitaalronde mislukt en Electrawinds moet bescherming tegen zijn schuldeisers aanvragen. 2014: Electrawinds valt uit

elkaar. Via Elicio belanden

de beste stukken bij de Luikse

intercommunale groep Nethys. 2015: Desender richt samen met Guy De Clercq het afvalbedrijf Renasci op. 2019: Renasci haalt meer dan 50 miljoen euro op bij partijen die in Electrawinds zaten: de Vlaamse Energieholding, Saffelberg (Jos Sluys), BNP Paribas Fortis en Integrale (Nethys). 2021: Borealis neemt voor

25 miljoen euro een participatie van 10 procent in Renasci.

Desender wordt door zowat iedereen omschreven als de man met 1.001 ideeën. Hij las en praatte veel en bij het minste vonkje zei hij: ‘We moeten dat eens bekijken.’ Een kennis die vertelde over een aanbesteding in Zuid-Afrika? ‘We hebben niets te verliezen.’ Een Keniaans-Belgische medewerker die zei dat er in Kenia te weinig energie is? ‘Ga maar eens kijken.’

‘Van die 1.001 ideeën waren er misschien drie goed, maar Desender zette

kritische mensen weg als negatief of niet ambitieus’, zegt een ex-Electrawinds-

medewerker. Er vloeide massaal geld naar buitenlandse teams zonder controle. ‘Luc is nooit naar Zuid-Afrika gegaan, maar daar is 7 miljoen gespendeerd zonder veel succes’, stelt een sleutelpersoon vast.