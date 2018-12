De stofzuiger van de energiemarkt

De jonge energieleverancier Mega nam dit jaar al vier klantenportefeuilles van concurrenten over en een vijfde overname is ophanden. Door die deals en groepsaankopen rukt het Luikse bedrijf op tot in de top zes met ruim 250.000 klanten. ‘Op termijn blijven maar enkele spelers over in België.’

We zijn een online bedrijf. We verkiezen contacten per mail. Daaronder een smiley. Die tekst op een bordje aan de ingang van het kantoor van Mega wijst klanten die fysiek zouden aankloppen met hun vragen vriendelijk door. Mega, het merk van de energieleverancier Power Online, mikt op digitale klanten. Die zijn gemakkelijker en goedkoper te bedienen dan klanten die papieren facturen willen, lange telefoongesprekken voeren of naar een fysiek klantencentrum komen.

Of we ook zullen diversifiëren naar verwarmingsketels? De telecomsector lijkt heel erg op de onze. Financiële producten of verzekeringen zijn ook opties. michael corhay ceo mega

Mega is een van de vele prijsbrekers op de energiemarkt en wellicht de meest succesvolle dezer dagen. De jonge Luikse leverancier springt van 85.000 klanten eind vorig jaar naar 250.000 begin volgend jaar dankzij interne groei en vijf overnames. ‘We namen de klantenportefeuilles van Enovos, Belpower, Energy People en Comfort Energie over en binnenkort maken we een nieuwe deal bekend’, zegt oprichter en CEO Michael Corhay. Zo wordt Mega, dat alleen op gezinnen en kleine professionals focust, volgend jaar de nummer zes in dat segment. Het is de enige onafhankelijke speler na filialen van buitenlandse groepen. ‘De volgende stap is in de top vijf geraken’, zegt Corhay.

In aantal klanten maakt Mega zijn naam steeds meer waar, maar in structuur is het bedrijf nog micro. Geen duur hoofdkantoor in Brussel, maar één ruimte in een anoniem Luiks bedrijvencentrum. ‘Hier zitten de mensen die de klantencontacten beheren, hier onze vier IT’ers, daar onze financiële dienst en nog wat mensen van de marketing’, zegt Corhay, terwijl hij ons in één minuut door de open ruimte loodst. In zijn kantoor zit ook Thomas Coune, de medeoprichter. Met zijn achtergrond in IT en bij de consultant Accenture focust Coune op de IT-processen en het personeelsbeleid, handelsingenieur Corhay op de rest.

Partijtje squash

De basis voor Mega werd tijdens een partijtje squash met studiegenoot Coune gelegd. ‘Ik had mijn idee bij een handvol mensen afgetoetst. Iedereen vond het goed tot ze hun vaste, goedbetaalde job moesten opzeggen. Coune stemde de avond zelf al in. Het is een meevaller dat we erg complementair zijn’, zegt Corhay.

Mega Mega > Merk van Power Online SA, een energieleverancier voor gezinnen. > Opgericht door Michael Corhay (CEO) en Thomas Coune (COO) met hulp van businessangels als Laurent Minguet. > Hoofdkantoor in Luik en bijhuis in Leuven. > Aantal werknemers: 40. > Aantal klanten (eind 2017): 85.000 (elektriciteit- en gasaansluitingen). Door al getekende deals en groepsaankopen zou dat begin volgend jaar oplopen tot 250.000. > Omzet (2017): 51 miljoen euro. Voor dit jaar is de prognose 90 miljoen. > Nettowinst (2017): 0,76 miljoen euro.

Hij haalde de inspiratie voor Mega bij zijn ander bedrijf Wikipower, een platform voor groepsaankopen voor energie. Daar leerde hij de energiemarkt kennen en borrelde het idee op om zelf een leverancier te beginnen, vertelt hij in een vergaderzaaltje met de naam ‘innovation’. ‘Als organisator van groepsaankopen moest ik zowel klanten als leveranciers overtuigen mee te doen. Als leverancier kon ik klanten zelf een goed aanbod doen.’ Opmerkelijk is dat Mega vaak de Wikipower-groepsaankopen wint.

Wat is het succesrecept van Mega? ‘We zijn groen, hebben competitieve prijzen en een goede service’, begint Corhay. ‘We proberen op alles goed te scoren, al kunnen we niet overal de allerbeste zijn. We zijn niet even groen als een windenergiecoöperatie, maar via andere structuren van de eigenaars van het bedrijf participeren we in lokale zonne- en windparken. We hebben competitieve prijzen, maar zullen niet onder die van een concurrent duiken als die maar 5 of 10 euro goedkoper is.’

Daarnaast profileert Mega zich nadrukkelijk als een lokale speler. ‘We zijn de grootste lokale speler’, zegt Corhay. ‘We zijn nog een kleine speler met een familiale sfeer, dicht bij de mensen. Bij ons krijgen klanten geen zeven verschillende mensen of een callcenter uit Noord-Afrika aan de lijn, maar eigen mensen met een lokaal accent.’ Om die belofte ook in Vlaanderen waar te maken opende Mega dit jaar een bijkantoor in het centrum van Leuven. Daar werken nu een tiental mensen, tegenover zo’n dertig in Luik. Om de verwachte toename aan klanten op te vangen zijn er vacatures.

Corhay verwierf dit jaar klanten van kleinere concurrenten die op de fles gingen of te weinig toekomstperspectief zagen. Dat gebeurde niet door de overname van vennootschappen, maar door de overname van de klantenbestanden. ‘Zij krijgen voorstellen voor een nieuw Mega-contract. De meerderheid gaat daarop in. Voor die klantenportefeuilles was er wel concurrentie, maar de grote spelers deden geen moeite.’

Op naar 500.000 klanten

Maar met vele kleine stappen wordt ook Mega groot in een markt die snel consolideert. ‘Op korte termijn zijn acht leveranciers verdwenen. Eneco schrapte het overgenomen merk Eni en de Franse oliereus Total kocht eerst Lampiris en nu Poweo (Direct Energie). ‘De consolidatie zal verdergaan. Op termijn blijven maar enkele spelers over’, verwacht Corhay.

Hijzelf krijgt om de zes maanden een overnamebod, maar denkt niet aan cashen: ‘We blikken altijd drie tot vijf jaar vooruit en zijn net bezig met een nieuwe groeifase. We willen in twee tot drie jaar naar 400.000 à 500.000 klanten om in België een goede basis uit te bouwen. Dan kunnen we echt meespelen met de grote jongens. Ook werken we aan de verovering van de Franse markt.’

In de voetsporen van Lampiris? Het verhaal van Mega vertoont enkele opmerkelijke parallellen met dat van de energieleverancier Lampiris. Beide werden opgericht en geleid door een duo jonge ondernemers. Bruno Venanzi en Bruno Vanderscheuren startten Lampiris in 2004, Michael Corhay en Thomas Coune staan sinds 2013 aan het hoofd van Mega. Beide bedrijven hadden ook Luik als thuisbasis. Lampiris was zelfs een tijd gevestigd op hetzelfde adres als Mega, de Rue Natalis 2. En de elementen die Lampiris in zijn beginjaren in de verf zette - groen, Belgisch en minder duur - leunen dicht aan bij de kernwaarden van Mega. Behalve een sterk groeiparcours delen de bedrijven ook nog een erg kleine kapitaalbasis. Maar de manier waarop ze daarmee omgaan is anders. Lampiris haalde investeringsmaatschappijen met overheidslinken als Gimv en SRIW aan boord. Mega zweert bij een groep privépersonen. Lampiris werd twee jaar geleden overgenomen door de Franse oliereus Total, nadat het bedrijf zichzelf in de etalage had gezet. Of Mega eenzelfde lot beschoren is, zal de toekomst uitwijzen.

Terwijl grote spelers diversifiëren naar diensten rond verwarmingsketels denkt Mega voorzichtig aan andere activiteiten die op termijn groei kunnen creëren. ‘De telecomsector lijkt heel erg op de onze. Financiële producten of verzekeringen zijn ook opties.’ De eerste jaren denkt Corhay het verschil te kunnen maken met de lagekostenstructuur van Mega. ‘Ik schat dat onze brutomarge de helft van die van de grote spelers is, maar we kunnen dat opvangen met lagere kosten. We zijn erg lean.’

Corhay ziet de instapdrempels voor nieuwkomers flink verhogen. Door het wegvallen van Anode, een partij die voor veel kleine prijsbrekers de complexe kanten van de stroominkoop regelde, is doorbreken moeilijker en kapitaalintensiever geworden. Ook de recente prijspieken door problemen in de kerncentrales scheppen meer risico’s voor leveranciers als ze hoge marktprijzen moeten betalen voor klanten met lage vaste tarieven. ‘Wij dekken ons op voorhand altijd voor een groot deel in’, verzekert Corhay.

Bij Mega is ook de financiële basis met amper 300.000 euro kapitaal klein, maar dat is geen handicap, vindt Corhay. ‘Zonder seizoenseffecten zouden we zelfs een negatief werkkapitaal hebben. Er zijn grote cashschommelingen door aardgas: in de zomer komt veel cash van klanten binnen, maar in de winter volgen grote aankoopfacturen. Gelukkig begrijpen onze bankiers ons businessmodel.’