Decuyper naar correctionele rechter in fraudezaak zonnepanelen

Patrick Decuyper, de bezieler van het zonnepanelenbedrijf Enfinity, blijft in juridisch zwaar weer. In de fraudezaak over de plaatsing van zonnepanelen bij grote Vlaamse bedrijven door Enfinity heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling Decuyper samen met alle andere betrokken partijen doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Het beroep dat Decuyper & co aantekenden, werd ongegrond verklaard.

Met de zaak is 13 miljoen euro gemoeid. De affaire draait rond geknoei met keuringsverslagen van de aanleg van zonnepanelen op daken van grote voornamelijk Oost- en West-Vlaamse bedrijven. Enfinity plaatste zonnepanelen bij onder meer de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse.

Daarbij rekenden de bedrijven op inkomsten uit groenestroomcertificaten, maar toen dat subsidiemechanisme stelselmatig werd afgebouwd dreigden de investeringen te mislukken. In de haast om nog onder een gunstig regime te vallen zou zijn gesjoemeld met het tijdstip waarop de panelen begonnen te werken. Een gerechtelijk onderzoek wees uit dat in de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren.

Voor de 48-jarige Decuyper, ook bekend als ex-CEO bij voetbalclubs Zulte-Waregem en Antwerp, dreigt dus een veroordeling, 15 jaar na de oprichting van Enfinity. In het begin groeiden de bomen nochtans tot in de hemel voor het bedrijf. Samen met costichter en studiegenoot Gino Van Neer bouwde hij Enfinity in volle groenstroomhype uit tot de Vlaamse marktleider in het plaveien van bedrijvendaken met zonnepanelen. Het ging snel de grens over, en de multinational werd op een bepaald moment gewaardeerd op 1 miljard euro. Ronsenaar Decuyper verleidde grote namen als Marc Coucke en Paul Buysse tot investeringen.

Te steile ambities

Maar in 2013 klapte Enfinity ei zo na in elkaar door een cocktail van te steile ambities, een te zwakke kapitaalbasis en te snel dalende subsidies. Het bedrijf werd met het mes op de keel voor 1 euro verkocht aan een Amerikaans consortium. Veel vermogende Vlaamse ondernemersfamilies die geïnvesteerd hadden in het bedrijf of in de groene fondsen die het aan de man bracht, kwamen er bekaaid af.

Ook in de voetbalwereld staat Decuyper erom bekend net iets te groot te denken. Gedreven door steile ambitie bedacht hij ooit het plan om Zulte-Waregem naar Antwerpen te laten verhuizen en KV Oostende met KV Kortrijk te laten fuseren. Maar daar kwam niets van in huis.

In de fraudezaak worden naast Decuyper een tiental andere verdachte personen en bedrijven vervolgd voor onder andere valsheid in geschrifte. Daarbij bevindt zich ook de grote keurder BTV (Technisch Bureau Verbrugghen), die de valse documenten opstelde voor Enfinity.