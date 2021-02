Deens energie-eiland moet België van stroom voorzien

Denemarken investeert 28 miljard euro in de bouw van een energie-eiland in de Noordzee. Van daaruit zal op termijn 'overtollige' windenergie via een onderzeese kabel naar België worden gebracht.

Het Deense energie-eiland komt ongeveer 80 km buiten de kust van Jutland en wordt 12 ha - ongeveer 18 voetbalvelden - groot. Het wordt een van de grootste bouwprojecten in de Deense geschiedenis. De overheid neemt een belang van 51 procent in het project, de privésector de rest. Daarover is donderdag een akkoord bereikt in de Deense regering.

Het eiland wordt een soort elektriciteitscentrale, waarin de stroom uit honderden omliggende windturbines wordt samengebracht om dan opnieuw te worden verdeeld. Mogelijk komen er ook transformatoren om de energie op te slaan. In een eerste fase - tegen 2030 - zal het eiland, dat een capaciteit heeft van 3 gigawatt, groene energie verschaffen aan 3 miljoen huishoudens. Denemarken telde in 2019 2,7 miljoen gezinnen. De bedoeling is de capaciteit uit te breiden tot 10 gigawatt.

Denemarken wil als wereldkampioen offshore windenergie het eiland ook gebruiken om 'overtollige' groene energie te exporteren naar andere landen, waaronder België. De Belgisch minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) tekende daarvoor donderdag met haar Deense evenknie Dan Jorgensen een akkoord over de bouw van een 600 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel tussen de twee landen.

De kabel krijgt een capaciteit van 1,4 gigawatt en zal volgens de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia 1 tot 1,2 miljard euro kosten, te verdelen onder België en Denemarken. Van Der Straeten hoopt dat de kabel er tegen 2030 ligt. Elia gaat nu met zijn Deense tegenhanger over het project overleggen. De kabel moet België helpen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

België is op dat vlak niet aan zijn proefstuk toe. Sinds 2018 ligt er al een stroomkabel tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. Sinds november zijn ook het Belgische en het Duitse stroomnet verbonden.

Belgisch energie-eiland

Waar de Deense kabel in België moet landen - op een Belgisch energie-eiland of rechtstreeks aan land - is nog niet duidelijk.

Ons land plant 40 kilometer voor de Belgische kust, ter hoogte van De Panne, een tweede windenergiezone van 220 km2. De Prinses Elisabethzone moet de capaciteit van onze offshore windenergie tegen 2030 verdubbelen tot ongeveer 4 gigawatt. Ter vergelijking: alle Belgische kerncentrales hebben een vermogen van ongeveer 6 gigawatt.

Om de stroom van de nieuwe windmolens te bundelen waren in die zone drie 'stopcontacten' op zee gepland. Maar nu ligt een studie op tafel om er net als in Denemarken een kunstmatig eiland van 5 ha aan te leggen dat moet fungeren als megastopcontact voor alle windmolens. Er wordt ook gedacht aan een energie-opslagplaats via batterijen en de productie van groene waterstof. Het eiland zou de transmissiecentrale worden voor de Belgische parken, de kabel van en naar Denemarken en de Nautilus-kabel van en naar het Verenigd Koninkrijk.