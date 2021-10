Degroof Petercam gaat Franse windturbines vernieuwen

Een groep investeerders rond Degroof Petercam heeft een portefeuille van acht windparken in Frankrijk gekocht. De bedoeling is de oude turbines te vervangen door nieuwere die veel meer opbrengen.

Een Belgisch consortium met de naam Ocarina Energy heeft een bundel Franse windparken overgenomen van de fondsbeheerder Glennmont Partners. Het gaat om acht windparken (100 megawatt) in het noorden van Frankrijk en de Champagnestreek.

Ocarina zal de oude windturbines afbreken en vervangen door nieuwe exemplaren die aanzienlijk meer stroom opleveren.

De parken produceren 240 miljoen kilowattuur, wat te vergelijken is met het jaarverbruik van 100 gezinnen. Maar daar zijn de overnemers niet tevreden mee: ze plannen een zogenaamde repowering van de windturbines. Dat komt neer op het slopen van de oude molens en ze vervangen door efficiëntere en grotere exemplaren die aanzienlijk meer stroom opleveren.

De essentie Een groep Belgische investeerders, Ocarino Energy, heeft acht windparken in Frankrijk gekocht met een vermogen van 100 MW.

De ontwikkelaar TTR gaat de windparken vernieuwen om de stroomproductie aanzienlijk op te krikken .

Ocarino Energy is in handen van het fonds Green Fund IV (57%) van Degroof Petercam en TTR (11%), Patronale Life (17%), Federale Verzekeringen (11%) en Argen-co (4%).

Zo'n vernieuwing, die ook in ons land her en der gebeurt, is een veel simpeler project dan de bouw van een nieuw park, waar het bekomen van vergunningen een jarenlange lijdensweg is die vaak fout afloopt. Bij bestaande parken zijn er al vergunningen en aansluitingen en kan een deel van de infrastructuur hergebruikt worden. Vaak staan oude windparken op interessante locaties waar het veel waait.

Ocarina Energy is een initiatief van TTR Energy, een Brusselse windparkontwikkelaar die indertijd werd opgericht door de holding NPM van Albert Frère en de engineeringgroep TPF van Thomas Spitaels, de zoon van de voormalige PS-politicus Guy Spitaels. Het bedrijf is nu in handen van de twee CEO's, Christophe Gilain en Gauthier De Potter.

TTR Energy was in ons land betrokken bij het grote offshorewindpark Northwester 2, maar verkocht de aandelen voor de bouw al aan de hoofdaandeelhouder Parkwind van de familie Colruyt. TTR had zijn blik toen al eerder op Frankrijk gericht, waar het nu een portefeuille van 400 megawatt beheert en een nog grotere portefeuille van projecten.

TTR zal zelf maar 11 procent aanhouden in het Franse Ocarina repoweringproject. De belangrijkste middelen komen van de hoofdaandeelhouders (57%) Green Fund IV, een Luxemburgs investeringsfonds opgericht door de bank Degroof Petercam dat onlangs 121 miljoen euro ophaalde bij institutionele investeerders en privéklanten van de bank.

Argenta

De andere investeerders in Ocarina Energy zijn de Belgische verzekeraars Patronale Life (17%), Federale Verzekeringen (11%) en Argen-co (4%), de klantencoöperatie boven de spaarbank Argenta. Voor Argen-co is de investering een nieuwe diversificatie om de coöperatie minder afhankelijk te maken van haar participatie in Argenta. Argen-co en Argenta hebben eerder al geïnvesteerd in Green Fund IV.

Windparken en groene energie zijn een favoriete speeltuin geworden voor institutionele investeerders als banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De transactie toont aan dat windparken en groene energie een favoriete speeltuin zijn geworden voor institutionele investeerders als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De vorige eigenaar Glennmont zit in handen van TIAA, het pensioenfonds van Amerikaanse onderwijzers. Die institutionele investeerders zien windturbines als relatief veilige en betrouwbare kasstroomgeneratoren die gedurende een aantal jaren een rendement opleveren dat boven de marktrente zit.