Demir werkt aan extra vangnet bij faillissement energieleverancier

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bekijkt of een nieuwe noodleverancier moet worden aangesteld om te vermijden dat klanten zonder stroom of gas vallen als hun leverancier failliet gaat.

De distributienetbeheerder Fluvius is vandaag in heel Vlaanderen noodleverancier. Als een commerciële leverancier in de problemen komt of failliet gaat, schiet de noodleverancier in actie. 'Zodat niemand in de kou of in het donker komt te zitten', zegt Zuhal Demir (N-VA).

Dat systeem bestaat al een tijd en droeg er mede toe bij dat klanten elektriciteit en aardgas bleven ontvangen toen in 2018 een reeks kleine leveranciers in de problemen kwamen.

Demir wil dat systeem preventief aanscherpen. De minister bekijkt de mogelijkheid om een decreet in te voeren om ook andere partijen te laten optreden als energieleverancier. 'Dat kan een grote commerciële leverancier zijn, het Vlaams Energiebedrijf of een kleine leverancier met een waarborg. We zijn diverse pistes aan het verkennen', zegt een woordvoerder van de minister.

In Vlaanderen is de situatie anders dan in Brussel en Wallonië, waar grote commerciële leveranciers zijn aangeduid als noodleverancier. Luminus is de noodleverancier in de regio Luik, Engie Electrabel in de rest van Wallonië en Brussel. Dat biedt extra mogelijkheden.

Demir lijkt vooral te willen vermijden dat er te veel druk komt op Fluvius als meerdere kleine leveranciers of één grote plots zouden omvallen. Op korte termijn honderdduizenden klanten opvangen is geen gemakkelijke opdracht. De noodleverancier moet dan plots enorme hoeveelheden energie aankopen op een moment dat de markt wellicht zwaar onder druk staat.

Betalingsachterstand

Eerder deze maand lekte uit dat een leverancier met een betalingsachterstand kampt. Het bedrijf, dat niet bij naam wordt genoemd, zou intussen al een deel van de achterstand hebben weggewerkt, maar het blijft in de gevarenzone. Demir zegt dat haar diensten de financiële situatie van de energieleverancier permanent opvolgen en dat ook de Vlaamse energiewaakhond VREG de zaak opvolgt. De Vlaamse overheid zet ook de waarborgregeling van Gigarant (PMV) in om moeilijke periodes te overbruggen.

14 In het VK zijn sinds augustus al 14 energieleveranciers over de kop gegaan.