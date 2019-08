Desender gaat bio-steenkool produceren in Oostende

Op een boogscheut van het voormalige Oostendse hoofdkantoor en de afvalinstallaties van het ter ziele gegane Electrawinds verrijst een nieuwe afvalfabriek van ondernemer Luc Desender.

Vijf jaar na de implosie van zijn groenestroombedrijf Electrawinds timmert Luc Desender aan een nieuw industrieel avontuur in Oostende. Op een terrein van 4 hectare aan de Marie Curielaan in het Plassendale bedrijvenpark is een groot deel van de ruwbouw zichtbaar en worden de eerste machines geïnstalleerd van de recyclagefabriek Renasci. Dat staat officieel voor ‘renaissance’ en ‘science’ in afvalverwerking, maar verwijst natuurlijk ook naar de wedergeboorte van Desender als ondernemer.

Renasci belooft ‘wat geen enkele techniek tot nu kon: afvalverwerking zonder restafval’. Daarvoor maken Desender en zijn zakenpartners gebruik van een unieke combinatie van bestaande en nieuwe technieken om afval te sorteren in recycleerbaar materiaal. Het restafval wordt ter plaatse opgewerkt. ‘Uit het plastic wordt biodiesel en nafta gemaakt, uit het organisch materiaal biocoal’, legt Desender uit.

Houtpellets

Die bio-steenkool is een brandstof in de vorm van zwarte pellets. Vergelijk het met de bruine houtpellets die gemaakt zijn van zagemeel, maar dan zo zwart als steenkool en bestand tegen vocht. ‘Biocoal kan gebruikt worden als brandstof, maar heeft ook veel andere toepassingen zoals actieve kool (filter) of als grondstof voor de productie van meststoffen’, zegt Desender.

Schermvullende weergave

Het gaat om een nieuw procédé van het Valenciaanse bedrijf Ingelia, dat nog maar twee dergelijke installaties bouwde. De technologie is een van de paradepaardjes van de Renasci-fabriek die goed is voor een investering van 53 miljoen euro.

Ondanks het debacle van Electrawinds kon Desender voor Renasci miljoenen kapitaal en leningen los-peuteren van de bank BNP Paribas Fortis en de Belgische verzekeraar Integrale. De Vlaamse regering kende 1,25 miljoen euro steun toe, een beslissing die niet overal enthousiast werd onthaald, gezien de tientallen miljoenen euro’s die aan de overheid gelieerde fondsen hebben verloren met Electrawinds.

Comeback

Dat het project ook gedragen werd door twee andere initiatiefnemers - de corporatefinancespecialist Guy De Clercq (ex-Indaver) en de piloot en afvalconsultant (Andinax) Axel De Busscher - heeft wellicht geholpen. De Clercq was jarenlang betrokken bij de uitverkoop van de goede stukken van Electrawinds en moest het licht uitdoen bij de rest. Hij kan inschatten welke recepten van Desender werken en welke fouten uit het Electrawinds-tijdperk best niet meer gemaakt worden.

Plastic afval zetten we om in biodiesel en nafta, uit organisch afval maken we bio-steenkool. Luc Desender Initiatiefnemer Renasci

Voor zijn opmerkelijke comeback kan Desender ook rekenen op kapitaal van de West-Vlaamse industrieel Carlo Vermeersch, die fortuin maakte met de isolatiedistributeur Ipcom, en gedelegeerd bestuurder van Renasci werd. In het bestuur zit ook Frederic Dufour van de Waalse bouw- en afvalgroep Dufour. Die is een van de twee grote afvalleveranciers voor het project. Jaarlijks zal ruim 100.000 ton afval verwerkt worden.

De dagelijkse leiding van de fabriek komt in handen van Bruno Clemens, een vertrouweling van Desender die eerder aan het hoofd stond van Electrawinds-installaties en een privépalmolieplantage van Desender op het Afrikaanse eiland Sao Tomé moest opstarten.

Vacatures

Hij krijgt de leiding over een team van 45 mensen. Op de website van Renasci staan nog een veertigtal vacatures open. ‘De bouw zit financieel op schema, maar qua timing hebben we enkele maanden vertraging’, zegt De Clercq. Hij verwacht dat de Oostendse fabriek in het eerste kwartaal van 2020 kan starten.