Deze tien bedrijven tackelen het klimaatprobleem

Ons land wemelt van de bedrijven die elk op hun manier de klimaatproblematiek tackelen. Een selectie uit een overweldigend aanbod.

AB InBev | Ecologischer bier dat langer vers is

AB InBev ontwikkelde een nieuwe techniek die brouwen energievriendelijker maakt. De techniek zorgt voor gasbellen zonder het bier te moeten koken, en wordt al toegepast in de vestiging in Jupille. Ze laat toe met minder hitte, minder water en minder CO2-uitstoot te brouwen.

De Belgisch-Braziliaanse brouwreus stelt de gepatenteerde techniek gratis ter beschikking van kleine brouwers. Grotere sectorgenoten betalen een vergoeding ‘die zich binnen twee jaar terugbetaalt’. AB InBev belooft dat geld bovendien ‘100 procent’ te herinvesteren in ecologisch onderzoek.

‘De innovatieve techniek is ontstaan door onze basisprocessen in vraag te stellen’, zegt David De Schutter, onderzoeksdirecteur bij AB InBev Europa. ‘Het bier blijft ook langer vers, omdat het in een vroege fase met een lagere temperatuur gebrouwen wordt.’

3E | Thermostaat die het weer voorspelt

3E, een ingenieursbureau uit Brussel, ontwikkelde een slimme thermostaat die de verwarming en airco meteen afstemt op minuscule weersveranderingen, die in realtime voorspeld worden. Op die manier zouden veel kleine toepassingen in een jaar tijd tot een enorme energiebesparing kunnen leiden.

We maken gebruik van artificiële intelligentie om de sturing van de energiesystemen in het gebouw te optimaliseren. Geert Palmers CEO 3E

‘De toepassing heet SynaptiQ Building’, zegt CEO Geert Palmers. ‘We maken gebruik van artificiële intelligentie om de sturing van de energiesystemen in het gebouw te optimaliseren.’ Volgens 3E levert de slimme thermostaat een energie- en CO2-besparing tot 40 procent op.

SynaptiQ Building analyseert niet alleen data, maar geeft ook aan wat kan worden verbeterd. Het systeem is bovendien schaalbaar. Door gebouwen te poolen is het op een brede basis toepasbaar. Voorlopig focust 3E op grote glazen kantoorcomplexen met een actieve koeling. ‘Daar hangt heel wat laaghangend fruit’, zegt Palmers. Maar ook woonzorgcentra staan op het lijstje.

REstore | Bufferbedrijf behoedt voor black-outs

Naarmate we meer gebruikmaken van zonne- en windenergie is er meer nood aan slimme elektriciteitsnetwerken die het verbruik afstemmen op de grillige stroomproductie. Het Antwerpse REstore is wereldleider in de nodige smartgridtechnologie. Het groepeert bedrijven die bereid zijn tegen een vergoeding hun installaties af te schakelen of de productie stil te leggen als er niet genoeg stroomproductie is. Zo behoedt het ons voor black-outs.

Door het gebruik van computermodellen kunnen energieverslindende industriële installaties vanop afstand worden stilgelegd. REstore speelt in op de realtime schommelingen van de elektriciteitsprijs. Op piekmomenten kan het in Europa 2.300 megawatt aan flexibel vermogen afschakelen, het equivalent van twee grote kerncentrales.

REstore werd in 2012 opgericht door de neven Jan-Willem Rombouts en Pieter-Jan Mermans. Vijf jaar later legde de Britse energiereus Centrica 70 miljoen euro op tafel om het bedrijf over te nemen.

Degetec | Ecologisch beton dat geen cement bevat

Degetec, een betongroep uit Waregem, verwerkt geopolymeren in een eigen, gepatenteerde betonvariant: Eco2 Polycon. ‘Dat beton bevat geen cement, waardoor de CO2-emissie met de helft wordt ingeperkt’, zegt gedelegeerd bestuurder Ignace Degezelle. ‘Het is een milieuvriendelijke oplossing die klassiek beton probleemloos kan vervangen. Ook is onze variant veel meer zuurbestendig en brandvertragend.’

We hebben ons verenigd in de werkgroep GBV (Groen Beton Vert, red.) en ijveren bij de overheid voor een betere toegang tot publieke werken. Ooit komt onze tijd. Ignace Degezelle Gedelegeerd bestuurder Degetec

De prijs is 25 tot 30 procent hoger dan die van traditioneel beton, maar er is wereldwijde interesse. ‘Ik kreeg al diverse Australiërs op bezoek, omdat de betonprijs daar een stuk hoger ligt’, zegt Degezelle.

In Vlaanderen botst hij naar eigen zeggen op de belangen van de betonlobby. ‘We hebben ons verenigd in de werkgroep GBV (Groen Beton Vert, red.) en ijveren bij de overheid voor een betere toegang tot publieke werken. Ooit komt onze tijd.’

Recticel | Slaapmatras met CO2 als basisgrondstof

De schuimrubberfabrikant Recticel maakt matrassen op basis van CO2. Het broeikasgas vervangt de petrochemische bestanddelen om purschuim te maken. ‘We zijn er al volop mee op de markt’, zegt Jean-Pierre De Kesel, chief sustainability officer van het bedrijf.

Toen het Duitse chemiebedrijf Covestro de grondstof op basis van CO2 ontwikkelde, was Recticel er als de kippen bij. Dat leidde vorig jaar tot de lancering van de Geltex-matrascollectie. ‘Toen we eraan begonnen, was de consument geen vragende partij’, zegt De Kesel. ‘Maar vandaag is de interesse gewekt.’

Voorlopig kan Covestro maar kleine hoeveelheden van de basisgrondstof met CO2 leveren, maar Recticel hoopt op meer. ‘Een uitbreiding op grote schaal is mogelijk. Ik zie dit zeker als een van de oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te halen.’

Janssen Pharma | Chauffage op diepe aardwarmte

Janssen Pharmaceutica staat in Beerse op het punt als eerste bedrijf in ons land zijn gebouwen te verwarmen met diepe aardwarmte. Het boort daarvoor 2,4 kilometer diep om grondwater van 90 graden op te pompen. Die warmte wordt in een energiecentrale afgetapt, waarna het water weer ondergronds gaat om op temperatuur te komen. De farmagroep investeert 40 miljoen euro in het geothermieproject, dat dit jaar klaar moet zijn.

Janssen is niet de enige die ermee experimenteert. Het onderzoekscentrum VITO koesterde plannen om in Mol en Dessel 2.000 woningen te verwarmen via een geothermiecentrale. Het project kreeg begin dit jaar een opdoffer toen bij proefboringen niet voldoende warmte in het grondwater bleek te zitten. Daardoor zouden eerst alleen de gebouwen van VITO en het nabijgelegen Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) met geothermie verwarmd worden.

Biolectric | Stroom maken uit koeienmest

Eén koe produceert in een jaar een vrachtwagen vol mest, waaruit het schadelijke broeikasgas methaan vrijkomt. De ‘uitlaatgassen’ van de herkauwers zijn 25 keer schadelijker dan CO2 en zijn een belangrijke oorzaak voor de klimaatverandering.

70 procent reductie uitstoot Boerderijen kunnen met de minicentrale in hun eigen energiebehoefte voorzien en reduceren hun uitstoot met 70 procent.

De Vlaamse ondernemer Philippe Jans bedacht een kleinschalige oplossing. Hij richtte in 2011 Biolectric op in Temse, een bedrijf dat compacte biomassacentrales bouwt voor op het boerenerf. De installaties, die iets weg hebben van een bedoeïenentent, vangen het methaangas op uit de koeienmest en zetten die met een verbrandingsmotor om in elektriciteit en warmte.

Boerderijen kunnen met de minicentrale in hun eigen energiebehoefte voorzien en reduceren hun uitstoot met 70 procent. De sterkte van het concept zit in de kleinschaligheid. Een installatie bouwen duurt drie dagen en een boer heeft de investering in vier à vijf jaar terugverdiend. Biolectric verkocht sinds de oprichting wereldwijd meer dan 200 vergistingsinstallaties.

ACT&SORB | Gerecycleerd mdf als filter voor water

Elk jaar wordt 70 miljoen ton mdf geproduceerd voor onze kasten, bedden en keukens. Maar het succes van dat samengestelde houtproduct heeft ook een schaduwzijde. Afgeserveerd mdf wordt opgebrand of belandt op een vuilnisbelt.

Het Belgische bedrijf Act&Sorb heeft daar een technologische oplossing voor gevonden. Het is erin geslaagd mdf via een ingenieus en energievriendelijk proces te recycleren tot iets nuttigs. Act&Sorb maakt er actieve kool van, een koolstoftoepassing die de eigenschap heeft dat ze allerlei stoffen aan zich kan binden. Actieve kool wordt vooral gebruikt als filter voor water of grond.

Act&Sorb doet ook onderzoek naar het omzetten van biologische afvalstromen in biochar, een product dat de grond erg vruchtbaar maakt als het in de aarde wordt gemengd.

Haven Antwerpen | Zeeschepen in de pries in Antwerpen

Zware zeeschepen zijn een grote bron van vervuiling. Ze nemen 2 à 3 procent van de globale CO2-uitstoot voor hun rekening. Vreemd genoeg blijven die schepen vervuilen eens ze zijn aangemeerd in de haven. Om alles aan boord operationeel te houden blijven de vervuilende dieselmotoren draaien, goed voor 70 procent van de scheepsemissies.

Een walstroomaansluiting is voor de Haven van Antwerpen een prioriteit.

Daarom zou het een grote stap vooruit betekenen als die schepen in de haven op walstroom kunnen worden aangesloten. Zo’n walstroomaansluiting is voor de Haven van Antwerpen een prioriteit. Nog dit jaar moet het Deurganckdok zo’n installatie krijgen.

Ook elders probeert de haven met innovatie haar uitstoot te verminderen. Zo werd in de Kallosluis een hydroturbine geplaatst voor een test om energie op te wekken uit waterstroming. Met die vorm van hernieuwbare energie wil de haven op termijn alle zeesluizen energieneutraal maken.

De haven kijkt ook met interesse naar waterstof. Het Havenbedrijf bestudeert of het haalbaar is een waterstoftankstation uit de grond te stampen.