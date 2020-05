Dividendknip doet Nederlandse oliebaas wankelen...

Ben van Beurden, de topman van de oliereus Shell, snoeide in het dividend en onmiddellijk klinkt de vraag om hem aan de kant te schuiven.

In de oliesector is het dividend heilig. Investeerders laten zich die laatste strohalm niet ongestraft afpakken, ondervindt nu ook Ben van Beurden. De topman van Royal Dutch Shell snoeide vorige week voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in het dividend van de Nederlands-Britse oliemaatschappij. Het wordt hem niet in dank afgenomen. Een paar van de grote aandeelhouders van Shell grijpen de historische dividendknip aan om de positie van de Nederlander op losse schroeven te zetten.

In de Britse krant The Sunday Telegraph ijveren twee grote beleggers in Shell ervoor om een lijst op te stellen met potentiële opvolgers voor Van Beurden. Hoewel ze zeggen te begrijpen waarom hij het mes in het dividend heeft gezet, missen ze een duidelijke toekomstvisie nu fossiele brandstoffen aan populariteit inboeten. Het is dan ook tijd om na te denken over ‘een wissel van de wacht’, klinkt het.

We weten niet wat er aan de andere kant van deze pandemie ligt. Ben van Beurden CEO Shell

Shell is in absolute bedragen een van de grootste dividendbetalers ter wereld. Maar de winstuitkering van de 'supermajor' bleek niet immuun voor de oliecrash. Door de coronacrisis is de vraag naar olie teruggevallen en wordt de markt overspoeld met overschotten. De olieprijzen zijn daardoor gekelderd en doken in de VS zelfs even onder nul.

Bovendien ziet het er niet naar uit dat de crisis snel verteerd raakt. Het olieverbruik kan nog jaren laag blijven, met minder vliegtuigverkeer en dus minder vraag naar kerosine. Van Beurden gaf al aan dat de vraag naar olie misschien nooit meer volledig herstelt tot het niveau van voor de crisis en dat sommige activa van Shell misschien niet levensvatbaar blijven. Hij noemde de dividendknip dan ook ‘onvermijdelijk’. ‘We weten niet wat aan de andere kant van deze pandemie ligt’, zei hij op Bloomberg TV.

Dividendtaboe

Shell is na het Noorse Equinor pas de tweede oliespeler die toegeeft dat het dividend van weleer niet houdbaar is. Dat is typerend voor Van Beurden, een Nederlander die niet graag om de hete brei heen draait. Toen hij als kersverse CEO de vraag kreeg of het voor het klimaat niet beter was de olieproductie terug te schroeven, antwoordde hij onomwonden dat de samenleving niet minder olie vraagt, maar eerder een verdubbeling. ‘Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag te voldoen’, zei hij in een veelbesproken interview in het Nederlandse actuaprogramma 'Nieuwsuur'. Het kwam hem in Nederland op felle kritiek te staan, maar ook op applaus voor zijn eerlijkheid.

De 62-jarige vader van vier kinderen werkt al 37 jaar bij Shell en bleef voor de buitenwereld lang onder de radar. Toen hij in 2014 doorgroeide tot CEO, kwam dat voor buitenstaanders als een complete verrassing. De krant Financial Times had het over ‘Ben van Nonymous’. Ondertussen is Van Beurden uitgegroeid tot een van de zwaargewichten in de olie-industrie.