Doel 1 blijft langer dicht

Klein lek

Op 23 april stelden werknemers van Engie Electrabel 'een klein lek' vast van enkele liters per minuut in het veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1, de oudste reactor van het land. De reactor werd meteen stilgelegd en het geplande grote onderhoud vervroegd. Er werd een lekkende buis vastgesteld, vrij dicht bij het nucleaire hart van de reactor.

De kernreactor van Tihange 3 zou in januari alweer heropgestart worden, in plaats van de voorziene datum van 2 maart.

De nucleaire waakhond FANC had al toestemming gegeven om de lekkende buis in Doel 1 te vervangen, maar de oorzaak van het lek is nog steeds niet bekend. De werken op Doel 1 maakten duidelijk dat het noodzakelijk is om meerdere leidingen te vervangen.