Doel 1 en 2 dreigen al eind 2022 te moeten sluiten

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 regelt. Er moet een milieueffectenrapport komen, anders gaan de centrales al eind 2022 dicht in plaats van in 2025.

In zijn arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de wet op de levensduurverlenging van beide kerncentrales niet correct is verlopen. Uitbater Engie Electrabel kreeg in 2015 toestemming om Doel 1 en Doel 2 nog tien jaar langer open te houden, maar de wet die daarover besliste, had moeten worden voorafgegaan door een milieueffectenbeoordeling. Dat zegt het Hof donderdag in een persbericht.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt om die reden de wet op de levensduurverlenging. Toch wil het niet zeggen dat beide centrales onmiddellijk stilgelegd worden. 'Wegens het bestaan van een ernstig risico op de onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van het land, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde wet', klinkt het. Engie krijgt met andere woorden nog drie jaar tijd om alsnog een milieueffectenbeoordeling uit te voeren. Op basis daarvan moet dan een nieuwe wet gestemd worden die goedkeuring geeft om beide centrales tot 2025 open te houden.

Uiterlijk op 31 december 2022 moet de nieuwe wet gestemd zijn, anders moeten de centrales worden stilgelegd.

Levensduurverlenging

Omdat de stroombevoorrading in het gedrang kwam, werd in 2015 op de valreep beslist dat Doel 1 en 2 nog tot 2025 mochten openblijven. Uitbater Engie Electrabel moest dan wel 700 miljoen euro investeren in vernieuwingswerken.

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de levensduurverlenging regelt aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze wezen erop dat een dergelijke omvangrijke investeringsbeslissing voorafgegaan moest worden door een milieueffectenrapportering en inspraakprocedure. Ze krijgen nu gelijk.

Stroombevoorrading

Het arrest komt niet helemaal als een verrassing. Om over de zaak te kunnen oordelen, stelde het Grondwettelijk Hof een aantal vragen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde vorige zomer dat een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het EU-Hof liet wel de deur open voor een oplossing. Als er een 'reëel en ernstig risico' bestaat dat de Belgische stroombevoorrading in het gedrang zou komen, dan kan het Grondwettelijk Hof de levensduurverlenging toch tijdelijk kunnen handhaven.

Omdat Doel vlakbij de Nederlandse grens ligt, zullen ook inwoners van de omliggende Nederlandse gemeenten geconsulteerd moeten worden.

Op vraag van de federale regering en van Electrabel volgt het Grondwettelijk Hof die argumentatie. Het oordeelt dat de onmiddellijke sluiting van de twee oudste reactoren in Doel de elektriciteitsbevoorrading in België in het gedrang zou brengen. Daarom krijgt Electrabel en het parlement tot eind 2022 tijd om alsnog een milieueffectenbeoordeling door te voeren en op basis daarvan een nieuwe wet goed te keuren.