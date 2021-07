Doel 2 tijdelijk stilgelegd na lek in machinehal

Het lek bevindt zich in de machinehal, in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale.

De kernreactor Doel 2 werd in de nacht van woensdag op donderdag voorzichtigheidshalve stilgelegd, nadat in het niet-nucleaire gedeelte een lek was opgemerkt.

De nucleaire waakhond FANC maakte donderdag bekend dat de kerncentrale Doel 2 uit ligt. De centrale werd woensdagnacht manueel stilgelegd nadat in het niet-nucleaire gedeelte indicaties waren van een lek in de alternator.

De alternator is de installatie die de rotatie van een stoomturbine omzet in elektriciteit. Ze valt te vergelijken met de dynamo op een fiets, maar dan op industriële schaal in een grote machinehal. De medewerkers van uitbater Engie Electrabel merkten een snelle stijging van het waterstofverbruik, een gas dat dient om de alternator te koelen.

Het is een probleem dat niet specifiek is voor een kerncentrale, maar dat ook in een gascentrale kan voorkomen. Nele Scheerlinck Woordvoerster Electrabel

‘Zo’n plotse stijging in het verbruik wijst erop dat ergens in de behuizing een lek zit’, zegt Nele Scheerlinck, de woordvoerster van Electrabel. ‘Dat proberen we nu op te sporen en uit voorzorg is ondertussen de centrale stilgelegd. Het is een probleem dat niet specifiek is voor een kerncentrale, maar dat bijvoorbeeld ook in een gascentrale kan voorkomen.’

‘De situatie is onder controle, maar het FANC volgt dit incident samen met Engie Electrabel op’, schrijft de nucleaire waakhond in een persmededeling. ‘Er wordt nu gezocht naar de oorzaak van het lek. De reactor kan pas worden heropgestart wanneer het lek is gedicht.’