Drijvende zonnepanelen op komst op plassen van Sibelco

EDF Luminus, LRM en Sibelco investeren 8 miljoen euro voor de bouw van een drijvende zonnecentrale in de Kempen.

De drijvende zonnepanelen zullen geïnstalleerd worden in Dessel, op een plas in een van de zandgroeves van Sibelco. Met het project tekent het investeerdersconsortium - met de naam Floating PV - voor een primeur in Vlaanderen.

In Wallonië nam Hesbaye Frost, gespecialiseerd in diepvriesgroenten en onderdeel van Ardo, eerder dit jaar zonnepanelen op water in gebruik. Maar het Kempense project is nog van een andere orde.

De zonnepanelen zullen in Dessel 5 hectare innemen, wat overeenkomt met een zevental voetbalvelden. De panelen zullen kunnen kantelen en mee roteren met de zon, om een optimale lichtinval te krijgen. Zelfs de achterkant kan de lichtweerkaatsing in het water opvangen. De stroomproductie zou voldoende zijn om het verbruik van 1.250 gezinnen te dekken.

Vlaamse subsidies

Floating PV trekt voor de installatie 8 miljoen euro uit. Maximaal een kwart daarvan, 2 miljoen euro zoals nu gebudgetteerd, wordt gefinancierd door de Vlaamse regering. 'Dat is ook nodig', zegt Luc Driesen van LRM. 'Op basis van wat we nu weten, volstaan de groenestroomcertificaten niet om dit project rendabel te maken. Er is steun nodig om iemand zo ver te krijgen zijn nek uit te steken en te springen. En als Vlaanderen de Europese milieudoelstellingen wil halen, moeten we ook niet te selectief zijn.'

Volgens Driesen ligt de investeringskost voor een drijvende zonnepanelenpark 30 tot 35 procent boven dat van een installatie op land. 'Je hebt een drijfconstructie nodig waarin de zonnepanelen vastklikken. En het geheel moet verankerd worden. Die kosten heb je op land niet', legt Driesen uit. 'Daartegenover staat wel dat het water voor een continue koeling van de zonnepanelen zorgt wat het rendement ten goede zou moeten komen.'

Vogelnesten

Maar of het verwachte rendement gehaald zal worden, kan van kleine zaken afhangen. 'Vogels bijvoorbeeld', zegt Driesen. 'Wat als vogels op de zonnepanelen landen of nesten? Hoe groot is het verlies dan?'

Als we kijken naar de groeven en plassen in Vlaanderen, denk ik dat er potentieel is voor in totaal 500 megawatt aan drijvende zonnepanelen. Luc Driesen LRM

Driesen verwacht dat de bouw eind volgend jaar kan starten. 'De haalbaarheidsstudie is klaar, maar de vergunningen hebben we nog niet op zak.' Volgens het kabinet van Bart Tommelein (Open VLD), Vlaams minister van Energie, zijn nog twee gelijkaardige projecten in Vlaanderen in voorbereiding. Ook LRM ziet nog veel mogelijkheden. 'Als we kijken naar de groeven en plassen in Vlaanderen, denk ik dat er potentieel is voor in totaal 500 megawatt aan drijvende zonnepanelen.'