Duitse Elia-dochter trekt voluit kaart van groene energie

De Duitse stroomnetbeheerder 50Hertz, een dochterbedrijf van het Belgische Elia, wil tegen 2032 100 procent op hernieuwbare energie draaien. Vandaag staat de teller op 60 procent.

50Hertz, een van de beheerders van het Duitse stroomnet, uit de ambitie om als eerste zijn volledige net te bevoorraden met uitsluitend groene energie. Daarvoor lanceert het een plan om in twaalf jaar zijn aandeel van hernieuwbare energie op te krikken van 60 procent vandaag naar 100 procent in 2032.

Sinds 2010 is 50Hertz in handen van Elia. Aanvankelijk tekende de Belgische netbeheerder voor 60 procent van de aandelen, maar in 2018 werd het belang opgetrokken naar 80 procent. Die overname, die door de jaren heen haar waarde heeft bewezen, maakte van Elia een echte Europese speler. Intussen speelt de meerderheid van de activiteiten van de groep zich af in Duitsland, goed voor bijna twee derde van de inkomsten en meer dan 1.000 personeelsleden.

Offshore

Net zoals Elia in België is 50Hertz in Duitsland verantwoordelijk voor het beheer van het hoogspanningsnet. Het garandeert de bevoorradingszekerheid in het noord-oosten van het land, met als grootste steden Hamburg en Berlijn, en levert zo dagelijks stroom aan 18 miljoen Duitsers.

6 gigawatt energie Het totale potentieel voor offshore windenergie in Duitsland kan oplopen tot 6 gigawatt, wat betekent dat 6 miljoen extra huishoudens groene stroom kunnen krijgen.

Vandaag levert 50Hertz al voor 60 procent groene energie. In 2010 was dat 25 procent. Om dat cijfer op te drijven tot 100 procent in 2032 zet het bedrijf de komende jaren vooral in op windenergie op zee. Nu komt het grootste deel van de Duitse offshore windenergie van de Noordzee. De Baltische Zee, ten oosten van Denemarken, telt slechts drie offshore windparken. Er staan er nog eens drie op de planning, maar 50Hertz ziet ruimte voor nog zeven windparken extra. 'Het totale potentieel voor offshore windenergie in Duitsland kan oplopen tot 6 gigawatt, wat neerkomt op elektriciteit voor 6 miljoen extra huishoudens', zegt Stefan Kapferer, de CEO van 50Hertz.

Energiewende

Een van de belangrijkste taken van 50Hertz is stroom vervoeren van het noorden van het land - waar elektriciteit verwekt wordt, voornamelijk in de offshore windparken - naar het zuiden, het industriële hart van Duitsland. In het huidige netwerk spelen kern- en kolencentrales een belangrijke stabiliserende rol. Maar als de Energiewende, de Duitse kernuitstap, in 2022 voltooid is, vallen enkele belangrijke sterkhouders van dat stroomnet weg. Tel daarbij de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie - en de uitdagingen stapelen zich op.

Schermvullende weergave Offshore windenergie zal een sleutelrol spelen in het transitieplan van 50Hertz. ©BELGA

Daarom gaat met de energietransitie ook een upgrade van de infrastructuur gepaard. 'We moeten elk onderdeel van het proces versnellen, van investeringen in windmolenparken tot de netinfrastructuur', zegt Kapferer. De komende vier jaar plant 50Hertz 4,2 miljard euro aan investeringen. In tien jaar kan dat cijfer verdubbelen.

Ruggengraat

'Door die onvoorspelbaarheid is dit een verhaal met veel personages, tot op microniveau', zegt Chris Peeters, de CEO van Elia Group. 'We zullen moeten samenwerken met lokale overheden en consumenten.' Hij wijst op het belang van technologie. 'Denk aan opslagruimte voor energie in elektrische auto's of slimme boilers.'

Van federale en lokale politici tot leveranciers van energie en technologische oplossingen: een transitie ligt niet alleen in de handen van een netbeheerder. 'Wij zijn de ruggengraat en bieden de infrastructuur aan anderen aan', zegt Kapferer. Daarom is het nieuwe klimaatplan naast een communicatiestunt in de eerste plaats een boodschap aan politici, ngo's en de industrie.

Duitsland staat op een keerpunt in de energietransitie. Stefan Kapferer CEO 50Hertz

Hoewel de energiegroep dus sterk afhankelijk is van andere partijen, is het bedrijf ervan overtuigd dat het idee haalbaar is. 'Duitsland staat op een keerpunt in de energietransitie', zegt Kapferer. 'In 2022 verdwijnt de laatste kerncentrale, ten laatste in 2038 worden de kolencentrales gesloten.' Die pijlers maakten van Duitsland jarenlang het industriële hart van Europa. Die historische verankering - de industrie is goed voor 30 procent van het bruto binnenlands product - is ook de reden waarom de overgang naar groene energie stapsgewijs moet verlopen. 'Maar het kan', zegt Kapferer. 'In de eerste helft van 2020 draaide 50Hertz 1.400 uur uitsluitend op hernieuwbare energiebronnen.'