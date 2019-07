Duitse deal krikt winstgevendheid Elia op

In de eerste jaarhelft kwam de genormaliseerde nettowinst van Elia uit op 154,4 miljoen euro. Het gaat om een winstgroei van 8,2 procent die grotendeels te wijten is aan het grotere belang dat Elia in april vorig jaar nam in de Duitse netbeheerder 50Hertz. Elia had al een belang van 60 procent, maar kocht nog eens 20 procent bij, waardoor de Duitse dochter nu voor een groter deel bijdraagt aan de groepsresultaten.