Duitse dochter zet Elia op record

De netbeheerder biedt beleggers in deze tijden van brexit en handelsoorlogen iets wat nog beter is dan goud: voorspelbaarheid.

Elia had tot 30 november nodig om de update per 30 september bijeen te schrijven, maar dat getalm is niet omdat er slecht nieuws te melden is. De netbeheerder verhoogt zelfs de prognose voor het boekjaar licht, met dank aan het sterker dan verwachte rendement - iets boven de verwachte 10 à 12 procent - van de ook al tijdens de eerste jaarhelft sterk presterende Duitse dochter 50Hertz.

Het aandeel tikte gisteren op een record af en liet ook vrijdag kort na opening met 58 euro op kousenvoeten een recordnotering optekenen. Met een winst van 18 procent sinds nieuwjaar is Elia één van de best presterende aandelen van het koersenbord.

+18% Koers onder stroom Met een winst van 18 procent sinds nieuwjaar is Elia een schaarse uitblinker op een kwakkelende Brusselse beurs

Dat is omdat Elia, nóg meer dan de Halse supermarktketen, in tijden van onzekerheid beleggers iets te bieden heeft dat in tijden van vrees van handelsoorlogen, brexit en een vertragende wereldeconomie een schaars goed geworden is: voorspelbaarheid.

Bij de netbeheerder moet je namelijk alles vergeten wat je denkt over aandelen te weten. De nettowinst is totaal niet afhankelijk van conjunctuurgrillen, wel van de winst die Elia van de toezichthouder 'mag' boeken op zijn 'gereguleerde activa', het 'park' van geïnstalleerde hoogspanningsmasten en -lijnen. Netbeheerders zijn namelijk natuurlijke monopolisten, omdat je een land moeilijk kunt volbouwen met concurrerende hoogspanningsmasten.

Plus: anders dan bij 99 procent van de beursgenoteerde bedrijven bedrijven vertalen meer investeringen - denk bijvoorbeeld aan die in het gigantische 'stopcontact op zee' - zich bij Elia in méér in plaats van minder nettowinst. Zeker in Duitsland beloont de toezichthouder investeringen, om het stroomnet sinds de 'Energiewende' van Angela Merkel aan te passen aan de grote opmars van wind- en zonne-energie.

Mede daardoor geldt 50Hertz als één van de slimste deals van het decennium van beursgenoteerd België. De 279 miljoen die de Belgische groep in 2010 - tegen forse korting op de boekwaarde - neertelde voor het initiële belang van 40 procent in de Oost-Duitse netbeheerder is intussen al ruim terugverdiend via de vanuit Duitsland 'opgestroomde' winstbijdrage.