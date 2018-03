Duitse energiefusie kost 5.000 banen

Concreet zal E.ON de verzelfstandigde RWE-dochter Innogy overnemen in een deal die Innogy waardeert op 22 miljarden euro. Daarmee krijgt E.ON heeft wat bijkomende stroomnetten en kantenportefeuilles in handen, maar de groenestroomactiviteiten van Innogy én die van E.ON verkassen naar RWE. Die laatste zal een belang van 16,7 procent in E.ON aanhouden.