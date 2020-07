Duitse winstmotor maskeert terugval Elia

Het zwaartepunt van de stroomnetbeheerder Elia komt steeds meer in Duitsland te liggen. De lagere winst in België wordt opgevangen door sterke resultaten in Duitsland.

Hoewel de hoogspanningsnetbeheerder Elia tot de weinige beursgenoteerde bedrijven behoort die immuun blijken voor de corona-crisis, kleuren de resultaten voor de eerste jaarhelft niet al te best. De gecorrigeerde nettowinst daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 3,6 procent tot 149 miljoen euro. De gewone winst per aandeel zakte met iets meer dan 14 procent naar 1,76 euro.

De terugval is vooral te wijten aan een daling van de winstgevendheid in België en aan een nettoverlies van 7,4 miljoen euro in de divisie die de Nemo Link connectie met het Verenigd Koninkrijk omvat en de niet-gereguleerde internationale consultingactiviteiten.

In België daalde de nettowinst met 5,4 procent naar 61,5 miljoen euro. De Belgische activiteiten, die in Elia Transmission zijn ondergebracht, vallen sinds dit jaar onder een nieuwe tariefmethodologie. Daarin wordt voor vier jaar vastgelegd welke kosten Elia mag doorrekenen aan de gebruikers van het Belgische stroomnet en welke marge Elia daarbovenop mag boeken. Vorig jaar mocht de netbeheerder nog een eenmalige compensatie aanrekenen voor de financiële kosten die hij maakte voor een kapitaalverhoging. Dat effect is dit jaar weg, waardoor er ruim 6 miljoen euro van de nettowinst afgaat. Ook afschrijvingen van software zorgen voor een daling van de nettowinst met 7 miljoen euro.

Tegenover de mindere resultaten in België staat het Duitse dochterbedrijf 50Hertz dat zich nog maar eens de sterkhouder van de groep toont. De uitbater van het oostelijke deel van het Duitse stroomnet krikte de gecorrigeerde nettowinst met bijna 12 procent op, naar 94,5 miljoen euro. 50Hertz wil tegen 2032 evolueren naar 100 procent hernieuwbare energie op het Oost-Duitse net. Het bedrijf investeert fors in de uitbouw van het net om die ambitie waar te kunnen maken en wordt daar ruimschoots voor beloond. De aansluiting van het Ostwind 1 windpark eind vorig jaar zorgde voor een hogere offshore vergoeding die de nettowinst met 11,8 miljoen euro opdrijft. Ook de investeringsvergoeding voor onshore projecten nam met 7,5 miljoen euro toe.

De derde en laatste divisie, waarin de niet-gereguleerde consultingactiviteiten zitten en de stroomconnectie Nemo Link met het VK, belandde in de rode cijfers. De belangrijkste oorzaak voor het verlies is de uitkering van een eenmalig preferent dividend van 9,1 miljoen euro aan de Britse netbeheerder National Grid. Het dividend dient om de ontwikkelingskosten van Nemo Link te vergoeden, een joint venture van de Britse en de Belgische netbeheerder. Elia ontvangt die vergoeding niet via een dividend, maar verrekent die in de tarieven.