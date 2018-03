Duitse zonnepanelenpionier Solarworld is (opnieuw) failliet

Het bedrijf kon niet langer op tegen de dalende marktprijzen. Met het wegvallen van de Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen in september was er geen zicht op beterschap. Solarworld, de last man standing in de Europese zonnepanelensector, diende daarom een faillissementsaanvraag in bij de rechtbank van Bonn.

Solarworld sleurde vorig jaar ook het Limburgse Ducatt mee in zijn val. Ducatt specialiseerde zich in de productie van superdun glas voor zonnepanelen en was hofleverancier van het Duitse bedrijf. De verliezen stapelden zich op en zelfs een kapitaalinjectie van ondernemers Urbain Vandeurzen en Noël Essers bracht geen soelaas. In oktober viel het doek definitief over Ducatt nadat de curatoren er niet in waren geslaagd een overnemer te vinden.