Duitsers kopen zonneparken van EnerVest België

De Duitse specialist in zonne-energie 7C Solarparken neemt Enervest België over, de Belgische projectontwikkelaar van de Duitse windenergiegroep Enervest.

EnerVest België is actief in de projectontwikkeling en het beheer van zonneparken. Het Gentse bedrijf wordt voor 7C Solarparken de uitvalsbasis in ons land. De Duitse groep zegt tegen 2023 een portefeuille van 50 megawattpiek (MWp) in ons land te willen uitbouwen.