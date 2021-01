Duitsers zetten Essent België in de etalage

De Duitse hoofdaandeelhouder Innogy wil af van de Belgische activiteiten van de stroomleverancier Essent. De verkoop van het nummer vijf op de Belgische energiemarkt kan een honderdtal miljoen euro opleveren.

Na enkele relatief rustige jaren lijkt in 2021 opnieuw een fusie- en overnamegolf op gang te komen in de Belgische energiesector. Essent.be, de Belgische poot van de gelijknamige Nederlandse energieleverancier, staat volgens onze informatie sinds kort in de etalage.

Met een marktaandeel van 6 procent in elektriciteit en aardgas kan de Belgische tak van Essent de interesse wekken van energiebedrijven die de voorbije jaren almaar meer kleinere concurrenten de markt zagen betreden. Denk aan spelers als het Luikse Mega, dat uitgroeide tot de grootste onafhankelijke speler in België, of aan de Antwerpse energieleverancier Octa+, dat zich specialiseert in de installatie van laadpalen.

Essent België maakt deel uit van het Nederlandse Essent, een dochterbedrijf van het Duitse Innogy.

Door de komst van die nieuwelingen zagen de traditionele leveranciers hun marktaandeel de voorbije acht jaar dalen van 95 naar 80 procent. De verkoop van de Belgische tak van Essent biedt energieleveranciers een uitgelezen kans om hun voetafdruk in België aanzienlijk te vergroten. 'Dit is het laatste grote overnamedossier in de Belgische energiesector', zegt een waarnemer.

De verkoop van Essent België kan een honderdtal miljoen euro opleveren. Nochtans boekte het Belgische energiebedrijf vorig jaar een brutobedrijfswinst van hooguit 6,5 miljoen euro. Een jaar eerder kleurde dat lijntje op de resultatenrekening zelfs rood, op een omzet die toen rond 489 miljoen euro schommelde.

Wie komt in aanmerking om Essent België over te nemen? Engie, de Franse moedergroep boven Electrabel, waarschijnlijk niet omdat de groep hier al met ruime voorsprong de marktleider is. Waarschijnlijker kandidaten zijn EDF Luminus, het nummer twee in België, Total-dochter Lampiris of het Nederlandse Eneco. Die laatste twee zijn respectievelijk de derde en vierde grootse speler in ons land. Als middelgrote spelers op de Belgische energiemarkt kunnen ze fors groeien door Essent België over te nemen.

Interesse van investeringsfondsen lijkt minder waarschijnlijk, omdat nog volop geïnvesteerd moet worden in de verouderde IT-infrastructuur van Essent. Een taak die logischer lijkt voor een bestaande energiespeler die de winstgevendheid kan opkrikken door het bedrijf te integreren in de groep.

Meerdere eigenaars

Pierre Pignolet, de CEO van Essent België, waarschuwde twee jaar geleden nog dat de fusies en overnames in de sector een slechte zaak kunnen zijn voor de consument. ‘Kleinere spelers kunnen het hoofd niet meer boven water houden en grote energiereuzen besluiten samen te smelten’, schreef hij in een persmededeling die waarschuwde voor een verschraling van het consumentenaanbod. ‘Minder spelers betekent minder competitie en dus ook een hogere energieprijs.’

Pignolet verwees daarbij naar het faillissement van een aantal kleinere spelers en naar het samensmelten van enkele grote spelers zoals Lampiris en het Franse Total, en Eneco, dat de Belgische activiteiten van het Italiaanse Eni opslorpte. 'Dat leidt tot een verschraling van het energielandschap, terwijl er ruimte moet zijn voor kleine innovatieve of nichespelers.’