'Duitsland levert Elia groter rendement op'

Elia-voorzitter Bernard Gustin verdedigt de aankoop van ruim 1 miljard euro en een groter belang in het Duitse 50Hertz. 'De extra dividenden die we zullen ontvangen zijn hoger dan de kosten van de leningen.'

Elia deed vorige maand zijn grootste overname ooit, tevens de grootste overname door een Belgisch bedrijf dit jaar. De stroomnetbeheerder, die gecontroleerd wordt door de gemeenten, legde 977 miljoen euro op tafel om zijn belang in het Duitse 50Hertz van 60 procent naar 80 procent op te trekken. Een serieuze aankoop, want bij de instap van Elia in 50Hertz in 2010 werd het Duitse bedrijf op 810 miljoen euro gewaardeerd.

'Het 50Hertz van toen is helemaal anders dan het bedrijf van nu', verzekert financieel directeur Catherine Vandenborre de aandeelhouders op de jaarvergadering. 'Bij de overname maakte 50Hertz verlies en betaalde het geen dividenden. Nu realiseert het een winst van 180 miljoen euro en keerde het voor 60 miljoen euro dividenden uit.'

'50Hertz kende de voorbije jaren een enorme groei', zegt Vandenborre. De RB (regulated asset base), de waarde van alle kabels en andere infrastructuur in de boeken, bedroeg in 2010 iets meer dan 1 miljard euro. Nu gaat het om 5,9 miljard euro. 'Die groei heeft een prijs. Maar er is de komende jaren nog verdere groei door de Energiewende'. Duitsland is de grootste Europese markt en er zijn veel investeringen op komst.

Controle

Het vijftigtal opgedaagde aandeelhouders had toch wat extra vragen over de overname. Een van de aandeelhouders drukte zijn vrees uit dat de deal de schulden van Elia doet exploderen.

De overname van het belang past in de strategie van Elia, benadrukt voorzitter Gustin. 'Het geeft ons de volledige controle over 50Hertz. Dat biedt financiële voordelen, want de activiteiten in Duitsland zijn rendabeler dan die in België. Het bedrag van bijna 1 miljard euro is gerechtvaardigd. De extra dividenden die we zullen ontvangen zijn hoger dan de kosten van de bijkomende leningen.'

Vandenborre herinnerde eraan dat de intrestvoeten op een historisch laag niveau staan. Vorig jaar had Elia 2,7 miljard euro schulden. De kosten van die schulden bedragen 2,92 procent.

Groep

De focus van de groep zal niet alleen in Brussel liggen, maar ook in Duitsland. We moeten afstappen van onze oude gewoontes en evolueren naar een internationale mindset. Bernard Gustin Voorzitter Elia

Een bijkomend voordeel van de controle over 50Hertz is dat Elia nu een echte groep wordt. Gustin richtte zich in het Duits ook tot het personeel van 50Hertz. 'We willen de specificiteit van 50Hertz bewaren, maar we willen geen status quo. We gaan samen een nieuw hoofdstuk schrijven en synergieën zoeken.'

Gustin, die in zijn vorige job als Brussels Airlines-CEO de integratie van de luchtvaartmaatschappij in het Duitse Lufthansa meemaakte, wil de Duitse werknemers geruststellen. 'De focus van de groep ligt niet alleen in Brussel, maar ook in Duitsland. We moeten afstappen van onze oude gewoontes en naar een internationale mindset evolueren. Om talenten aan te trekken moeten we innoveren en internationaliseren.'

Gustin, die pas in december voorzitter werd, stelde ook CEO Chris Peeters gerust dat het bestuur en het management hand in hand zullen samenwerken, elk met zijn afgebakende rol. Het is een publiek geheim dat er met de vorige voorzitster Miriam Maes heel wat strubbelingen waren. Om de toekomstige uitdagingen zoals de digitalisering aan te pakken wordt een nieuw strategisch comité in de raad van bestuur opgericht. Dat comité staat onder leiding van Rudy Provoost.

Chinezen