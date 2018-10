Duitsland verbindt stroomnet met België

De rechtstreekse verbinding - interconnectie in het jargon - biedt voor beide landen voordelen. Duitsland is een netto exporteur van stroom. België is erg afhankelijk van zijn oude kerncentrales en heeft nood aan snelle importcapaciteit als die centrales niet werken, werd de voorbije weken duidelijk.

Het Alegro-project, dat in 2013 gelanceerd werd, past ook in de uitbouw van een Europees netwerk. 'Samen met onze Belgische buren en vrienden doen we een belangrijke stap in het vervolledigen van de eengemaakte Europese energiemarkt. Dit versterkt de bevoorradingszekerheid in beide regio's', verklaarde Armin Laschet, de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.