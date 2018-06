'Duitsland wil Chinezen uit Elia-dochter houden'

Tweede poging

Twijfelachtig

Dat Elia de eerste keer zijn voorkooprecht uitoefende was al een verrassing. Het is dan ook zeer twijfelachtig of Elia nog een tweede keer en bedrag van de grootte-orde van een miljard euro op tafel wil leggen om zelf de 20 procent van 50Hertz te kopen. Elia kocht de eerste 60 procent van 50Hertz immers voor amper 486 miljoen euro.

'We zullen zien wat er gebeurt. We hebben het comfort van een voorkooprecht. Als zich een dossier aandient, beslissen we in het belang van Elia. Of er Chinezen of anderen in het verhaal opduiken, speelt niet mee', verklaarde Gustin nog op de aandeelhoudersvergadering. Hij wees er toen ook op dat Elia met zijn belang van 80 procent het doel heeft bereikt om 50Hertz volledig te controleren.