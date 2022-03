De jaarresultaten van Picanol Group en Tessenderlo waren bijna over de hele lijn een goednieuwsshow. Alleen de grondstoffenschaarste en -prijzen gooien roet in het eten, vooral bij de meststoffendivisie, die haar kalium in (Wit-)Rusland haalt. ‘We hebben voor zes maanden voorraad en werken nu keihard aan alternatieven.’