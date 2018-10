Eerste Australische biomassacentrale komt uit Vlaanderen

De installatie, die in 2021 klaar moet zijn, zal 400.000 ton afval per jaar kunnen verwerken en daarbij 36 megwatt stroom opwekken, genoeg om 50.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

Afval storten

Eens de afvalenergiecentrale operationeel is, zal er dus 400 000 ton minder afval per jaar gestort worden. Dat betekent een vermindering van 400.000 ton CO2 uitstoot per jaar, die anders zou voortkomen uit het methaangas uit de stortplaats en de verbranding van andere fossiele brandstoffen om eenzelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Schuldenlast

Keppel Seghers is de erfgenaam van het milieubedrijf Seghers Better Technology van de ondernemer Hendrik Seghers, dat dat in de jaren negentig door een torenhoge schuldenlast ten onder ging. Begin jaren 2000 stapte de Singaporese groep Keppel in het kapitaal en in 2002 namen de Singaporezen het bedrijf volledig over.