Eerste Belgische energiecentrale draait deels op waterstof

De energiegroep Engie en het chemiebedrijf Ineos beginnen in Antwerpen met tests om een industriële energiecentrale deels op waterstof te laten draaien. Voorlopig is die waterstof niet duurzaam.

Op de site van Ineos Phenol in Doel gaat het energiebedrijf Engie Electrabel experimenteren met de bijmenging van waterstof in een gasturbine. De bedoeling is in eerste instantie 10 procent waterstof toe te voegen aan het aardgas en later het percentage waterstof op te trekken naar 20 procent. De tests zullen plaatsvinden in een warmtekrachtkoppeling (WKK) van 25 megawatt, een installatie die normaal alleen aardgas verbrandt om stoom en elektriciteit op te wekken.

Naar eigen zeggen is het de eerste keer in België dat waterstof wordt geïnjecteerd in een WKK-centrale waarmee op hetzelfde moment industriële installaties worden aangedreven. ‘We testen hoe de brander reageert op de toevoeging van verschillende percentages waterstof’, zegt Ineos-woordvoerder Nathalie Meert. ‘Zo kunnen we op het terrein het rendement in kaart brengen van de installatie. Die informatie kan zeer nuttig zijn om installaties te ontwikkelen die geschikt zijn om volledig op waterstof te draaien.’

Geen groene waterstof

Hoewel het persbericht verwijst naar de mogelijkheid om de CO 2 -uitstoot te verminderen, gebeuren de tests voorlopig niet met groene waterstof, gemaakt van hernieuwbare energie. Voor de proeven zal grijze waterstof gebruikt worden, gemaakt van aardgas. Voor die grijze waterstof wordt aardgas opgesplitst, een werkwijze waarbij grote hoeveelheden CO 2 in de atmosfeer belanden. In plaats van CO 2 uit te stoten op het moment van verbranding, komt het broeikasgas al eerder vrij, bij de aanmaak van de waterstof.

De info die we vergaren kan nuttig zijn om installaties te ontwikkelen die volledig op waterstof kunnen draaien. Nathalie Meert Woordvoerder Ineos

‘Onze focus ligt eerst op het ontwikkelen van de technologie en inzicht krijgen in hoe de WKK presteert bij een gemengde verbranding van waterstof en aardgas’, zegt Meert. ‘In een volgende stap kunnen we overschakelen naar groene waterstof als de technologie op punt staat.’

‘We verwachten dat de prijs van groene waterstof daalt en concurrentieel wordt met die van grijze waterstof’, zegt Bob Van Schoor, hoofd industriële energieoplossingen bij Engie. ‘Omdat hernieuwbare energie in onze regio schaars is, zal de waterstof mogelijk van ergens anders moeten komen, uit landen met een groot potentieel voor hernieuwbare energie, zoals Oman, Marokko of Chili. ’