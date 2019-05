Eerste drijvende boerderij ter wereld in Rotterdam

De Nederlandse havenstad Rotterdam heeft er een attractie bij: een drijvende boerderij. De Floating Farm kost 2 miljoen euro en is volledig zelfvoorzienend en circulair.

Midden in Rotterdam hebben 32 melkkoeien hun intrek genomen in de eerste drijvende boerderij ter wereld. De 900 ton wegende koeienstal is ingericht met een rubberen vloer, ruime ligboxen, een melk- en een mestrobot, een automatische voederband en een installatie om regenwater te zuiveren. Via een ponton is de boerderij verbonden met de kaai. Daar is gras ingezaaid als de koeien een wandeling willen maken.

Op het ponton zijn de koeien - robuuste rood-witte runderen van het Franse ras Montbéliarde waarvan de melk wordt verkaasd tot Comté - beschermd tegen het weer door een transparant dak en begroeiing. Ze hebben uitzicht op de Merwehaven, die het afgelopen decennium veranderd is van een druk havengebied naar een woon-werkgebied.

De boerderij is zelfvoorzienend en circulair. Op het dak komen zonnepanelen om de 2.800 m2 grote Floating Farm - een betonnen drijfbak in twee lagen van 30 bij 40 meter - van stroom te voorzien. Philips installeerde ledlampen om de gewassen te laten groeien. Het voer voor de koeien komt vooral uit de stad Rotterdam: bierbostel, zemelen, aardappelresten en gras van sportvelden en golfbanen.

De bedoeling is de mest te gebruiken voor de stadslandbouw. De melk, de yoghurt en later ook de kaas die 'aan boord' worden geproduceerd - de koeien leveren straks 800 liter melk per dag - zal worden verkocht aan particulieren en restaurants. Lokaal om zo veel mogelijk transport te vermijden. Ook de plaatselijke Lidl zal ze te koop aanbieden.

Zeezieke koeien?

Met de Floating Farm is een investering van 2 miljoen euro gemoeid. Dat geld werd verzameld via private financiers. Het idee is ontstaan na een bezoek aan New York tijdens de orkaan Sandy. Initiatiefnemer Peter van Wingerden zag er dat er maar voor twee dagen vers voedsel beschikbaar was in de winkels en vond in de Floating Farm een nieuwe manier om de stijgende wereldbevolking in de steden te voeden.

Schermvullende weergave Met de melk van koeien zal yoghurt en kaas worden geproduceerd ter plaatse ©Floating Farm

Op de boerderij is een ruimte om mensen te informeren over gezonde voeding, eerlijke voedselproductie en economisch verantwoord, diervriendelijk veehouden. Bezoekers kunnen er ook zien hoe de boerderij werkt. Boerin Myrthe Brabander, die de drijvende koeienstal runt, is niet bang dat de koeien zeeziek worden. 'Ze zijn wel wat gewend', zegt ze in de Nederlandse krant AD.