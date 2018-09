Efficiënter Fluxys Belgium behaalt meer winst

Fluxys Belgium heeft in het eerste halfjaar meer winst gepuurd uit een stabiele omzet, dankzij efficiëntie-inspanningen.

De beheerder van de Belgische aardgaspijpleidingen en van de LNG-terminal in Zeebrugge kan doorgaans solide resultaten voorleggen en over de eerste zes maanden van het jaar is dat niet anders. De omzet bleef nagenoeg stabiel op 250,1 miljoen euro.

Fluxys Belgium vervoerde ongeveer dezelfde volumes voor de Belgische markt als een jaar eerder: er ging 4 procent meer naar de distributienetbeheerders, 10 procent meer naar de rechtstreeks aangesloten industrie maar 15 procent minder naar de elektriciteitscentrales op aardgas. Anderzijds was er wel meer activiteit op de LNG-terminal in Zeebrugge, een trend die tijdens de zomermaanden doorzette.

De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 3,4 procent tot 135 miljoen euro en de bedrijfswinst (ebit) met 0,7 procent tot 58,9 miljoen euro.

Onderaan de tabel verschijnt een nettowinst van 24,4 miljoen euro, wat 6,4 procent meer is dan in de eerste jaarhelft van 2017. Fluxys Belgium hield zijn exploitatiekosten goed onder controle en leverde bovendien efficiëntie-inspanningen, legt de groep uit in een persbericht. Hierdoor slaagde Fluxys Belgium erin om de regulatoire doelstellingen uit het tariefvoorstel voor de periode 2016-2019 te bereiken en kon het genieten van stimuli.

Het eerste halfjaar was een drukke investeringsperiode. Fluxys Belgium investeerde 52,9 miljoen euro in zijn infrastructuur, merkelijk meer dan een jaar eerder (36 miljoen). Het grootste deel ging naar de bouw van een vijfde tank op de terminal in Zeebrugge.