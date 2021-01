Eigenaars zonnepanelen kunnen stroom kwijt bij Decathlon

Zowat 100.000 Vlaamse gezinnen komen in aanmerking om stroomoverschotten door te geven aan bedrijven of winkels.

Wie zonnepanelen heeft en niet al zijn stroom verbruikt, kan die weldra tegen een vergoeding doorsluizen naar professionele spelers zoals Decathlon. Vooral retailers ruiken een kans om klanten te lokken.

Particulieren met zonnepanelen kunnen vanaf 1 juli hun overtollige zonnestroom aan de sportketen Decathlon leveren. Decathlon koopt die energie aan 4,5 eurocent per kilowattuur. Dat idee komt van Zero Emission Solutions (ZES), een studie- en consultancybureau uit Aalst dat gespecialiseerd is in duurzame energie.

ZES lanceert het initiatief nadat de regeling met de terugdraaiende teller op 14 januari juridisch was gesneuveld. Die draait niet fysiek terug, maar registreert digitaal de verbruikte elektriciteit en de opgewekte stroom die eigenaars van zonnepanelen op het elektriciteitsnet zetten, waarvoor ze een vergoeding kregen. Nu dat niet meer kan, zien de eigenaars het rendement van de zonne-energie die niet wordt verbruikt op het moment dat ze wordt opgewekt, aan hun neus voorbijgaan.

Wie stroom wil doorgeven moet ook klant zijn bij dezelfde energieleverancier als Decathlon. In de toekomst moet dat sneller en vlotter gaan. Alex Polfliet Zaakvoerder studiebureau Zero Emission Solutions

Stroom doorgeven

Om zonnepanelen toch te laten renderen wil ZES particulieren en bedrijven met elkaar verbinden. 'Een winkelketen als Decathlon verbruikt overdag veel stroom. Dat is het moment waarop zonnepanelen veel energie genereren, die de eigenaren meestal pas 's avonds verbruiken', zegt zaakvoerder Alex Polfliet.

Een decreet dat het mogelijk maakt makkelijk onderling stroom te verhandelen zit in de pijplijn, maar dat komt er allicht pas in de zomer door. Voorlopig moet het over tussenwegen zoals ZES. 'We mogen eigenlijk niet spreken van stroom 'doorverkopen', want particulieren hebben geen btw-nummer. Wie stroom wil doorgeven moet klant zijn bij dezelfde energieleverancier als Decathlon. In de toekomst moet dat sneller en vlotter gaan. De kaders daarvoor zijn in opbouw.'

Zonnebonus

Wie stroomoverschotten wil doorgeven aan bedrijven moet een digitale meter hebben, maar mag geen recht hebben op een terugdraaiende teller. Concreet komen zowat 100.000 Vlaamse gezinnen in aanmerking. Die kunnen in ruil een 'zonnebonus' krijgen, een winkeltegoed voor Decathlon. Bij de gemiddelde eigenaar van zonnepanelen komt dat neer op ongeveer 90 euro per jaar.

15 retailers Behalve Decathlon is Zero Emission Solutions in gesprek met 15 andere retailers die geĆÆnteresseerd zijn om stroom van hun klanten over te kopen.

Met de betaalde 4,5 eurocent per kilowattuur bespaart Decathlon niet in vergelijking met regulier geleverde stroom, zegt Polfliet. 'Op dit moment is dat geen sterk businessmodel, maar dient het voor retailers om meer klanten aan te trekken en naar de winkels te lokken. Klanten kunnen er ook voor kiezen het geld cash uitbetaald te krijgen, maar dan moeten ze fysiek naar de winkel om dat te innen. Zo hoopt Decathlon alsnog extra te verkopen.'

Nieuwe markt

Tegen eind dit jaar mikt ZES op 1.000 gezinnen die stroom doorsluizen naar winkels of bedrijven. Decathlon is de eerste professionele speler die die markt betreedt, maar Polfliet zegt dat er gesprekken lopen met 'zeker 15 andere retailers die binnenkort het voorbeeld van Decathlon volgen'.