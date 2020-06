Einde dreigt voor Antwerpse olieraffinaderij Gunvor

Een olie-installatie in de VS.

De oliehandelaar Gunvor ziet geen manier meer om de verliezen van zijn Antwerpse olieraffinaderij weg te werken. Daardoor zijn 230 jobs bedreigd.

Sinds eind mei wordt bij Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) geen ruwe olie meer geraffineerd. Andere verwerkingsprocessen, zoals het ontzwavelen van diesel, liepen wel nog even door. Maar ook die worden eerstdaags stilgelegd. Gunvor is van plan over te gaan tot 'mothballing'. Dat betekent dat alle installaties worden stilgelegd, maar wel worden onderhouden om een eventuele snelle heropstart mogelijk te maken.

De directie en de vakbonden zijn gesprekken begonnen over een collectief ontslag, waarbij 230 werknemers hun job kunnen verliezen. 'Het consultatieproces is begonnen. Het kan alle richtingen uitgaan. Er is geen zekerheid over de uitkomst', zegt Ronny Stijleman, de financieel directeur van GPA.

GPA is de kleinste van de drie raffinaderijen in de Antwerpse haven. Gunvor, met hoofdzetel in Genève, verwerkt er dagelijks zo'n 110.000 vaten ruwe olie tot voornamelijk diesel, benzine, scheepsbrandstof en de lpg-brandstoffen propaan en butaan. In tegenstelling tot de raffinaderijen van Total en Exxon Mobil is die van Gunvor niet verticaal geïntegreerd in de productie van chemische bouwstenen, wat de site kwetsbaar maakte.

Afgrond

Er is geen scenario waarin de raffinaderij in Antwerpen in de nabije toekomst geen aanzienlijke verliezen lijdt. Gunvor Group

De site stond in 2012 al eens op de rand van de afgrond. Toen dook het Gunvor op als redder in nood. Gunvor - dat jaarlijks tientallen miljarden euro's omzet haalt uit de oliehandel en de uitbating van raffinaderijen - investeerde sindsdien al 300 miljoen dollar om de fabriek op te frissen, te moderniseren en aan te passen aan de strengere milieunormen.

Maar het heeft niet mogen baten. Terwijl de raffinaderijen van Gunvor in Rotterdam en Duitsland wel operationeel blijven, gooit Gunvor in Antwerpen de handdoek ik de ring. 'Het is ons steeds gelukt de activiteiten gaande te houden, maar dat is niet langer mogelijk. Er is geen scenario waarin de raffinaderij in de nabije toekomst geen aanzienlijke verliezen lijdt', zegt Torbjörn Törnqvist, de voorzitter van Gunvor Group. 'De coronaviruspandemie heeft van een al uitdagende situatie een onhoudbare situatie gemaakt.'

Het autoverkeer viel door het coronavirus grotendeels stil. Vliegtuigen bleven wereldwijd aan de grond staan. De vraag naar en de winstmarges op allerhande olieproducten zijn daardoor in elkaar geklapt. 'De luchtvaart start weer op, maar we zien zeker niet het verbruik van voor de pandemie. De negatieve impact zal op korte termijn niet verdwijnen', zegt Stijleman.

Rusland

Daarbovenop komt dat Gunvor in Antwerpen de raffinaderij heeft geoptimaliseerd om zwavelrijke - en in principe goedkopere - oliesoorten te verwerken. Die specifieke olie haalt Gunvor voornamelijk in Rusland. Maar de olie is duurder geworden omdat die elders door geopolitieke sancties tegen Iran en Venezuela minder beschikbaar is. Gunvor benadrukt dat het collectief ontslag geen impact heeft op de terminal- en tankopslagactiviteiten van GPA in Antwerpen.