Waar industrieel afvalwater vroeger net genoeg gezuiverd werd zodat het geloosd kon worden, is het zo kostbaar en schaars geworden dat het ecologischer én lucratiever wordt om het te hergebruiken. Dat was het inzicht waarmee ondernemer Pieter Loose in 2013 het waterzuiveringsbedrijf van zijn schoonvader een compleet nieuwe richting uitstuurde.