Electrabel doet gooi naar twee nieuwe gascentrales

Electrabel heeft al een gascentrale in onder andere Drogenbos en wil er ook in Vilvoorde een nieuwe bouwen.

Het energiebedrijf Engie Electrabel zet door met de plannen om in Vilvoorde en Les Awirs twee grote nieuwe gascentrales te bouwen. Beide projecten doen een gooi naar subsidies via het CRM-steunmechanisme.

Ondanks de moeilijkheden om een vergunning te krijgen zet Electrabel toch verder met zijn ambitie om op de site in Vilvoorde een grote nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen. Ook het project voor een grote gascentrale in Les Awirs bij Luik doet een poging subsidies binnen te halen via het CRM-steunmechanisme. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf bevestigd aan De Tijd.

Bedrijven die aanspraak wilden maken op subsidies moesten tegen donderdagavond hun bod uitbrengen in een veiling. De projecten met de laagste steun per megawatt, krijgen effectief het gevraagde bedrag. De veiling zou zo'n 2,3 gigawatt (GW) aan nieuwe capaciteit moeten opleveren om tegen 2025 de sluiting van de Belgische kerncentrales op te vangen. De winnaars worden eind oktober bekendgemaakt.

Vilvoorde wacht niet op vergunning

We hebben gekeken naar alle economische aspecten. Op basis van die analyse hebben we besloten met de projecten in Vilvoorde en Les Awirs deel te nemen aan de veiling. Hellen Smeets woordvoerder Electrabel

Het was vooraf geen evidentie dat Electrabel met het project in Vilvoorde zou deelnemen. De deputatie van de provincie Vlaams Brabant had een omgevingsvergunning geweigerd, waarna Electrabel in beroep ging bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Omdat het nog wachten is op een uitspraak van Demir moest Electrabel een moeilijke afweging maken. Als het subsidies krijgt maar door vergunningsproblemen uiteindelijk niet kan bouwen, staat daar een boete tegenover van 4 à 5 miljoen euro. Dat het bedrijf toch doorzet, betekent dat het er een goed oog op heeft dat het een vergunning zal verkrijgen.

'We zijn nog altijd overtuigd van de meerwaarde van het project', zegt woordvoerder Hellen Smeets. 'We hebben gekeken naar onze best mogelijke technologieën en alle economische aspecten. Op basis van die analyse hebben we besloten met de projecten in Vilvoorde en Les Awirs deel te nemen aan de veiling.'

Het project voor een kleinere gascentrale van 320 megawatt (MW) in Amercoeur diende Electrabel uiteindelijk niet in. De stoom- en gascentrales in Vilvoorde en Les Awirs zijn met hun 870 MW veel groter en efficiënter.

Ook Eneco, Luminus en Tessenderlo doen mee

4 gigawatt In totaal zijn er voor 4 GW kandidaten om nieuwe gascentrales te bouwen, terwijl er slechts nood is aan 2,3 GW nieuwe capaciteit.

Behalve Electrabel zijn ook Eneco, Luminus en Tessenderlo kandidaat om een nieuwe gascentrale te bouwen. Zij bevestigden donderdag na het sluiten van de subsidieveiling al te hebben deelgenomen. Alle bevestigde projecten samen komen aan 4,4 GW. Als ook rekening wordt gehouden met de correctiefactor omdat centrales soms stilliggen, gaat het om 4 GW aan kandidaten voor nieuwe capaciteit.