Electrabel haalt nucleaire miljardenspaarpot naar België

Het kapitaal wordt ondergebracht in het Belgische Nuclear Liabilities Fund (BNLF), dat kan uitgroeien tot het grootste investeringsfonds van het land. Tegen begin 2022 zal de portefeuille al 6 miljard euro bedragen, vernam De Tijd. Via gediversifieerde beleggingen moet het Belgische fonds voldoende rendement creëren om de komende decennia het beheer van het nucleair afval te financieren.

De miljardenoperatie past in de hertekening van Electrabels nucleaire spaarpot Synatom, waarin eind vorig jaar voor 13,8 miljard euro nucleaire voorzieningen zat. 6 miljard euro daarvan is bestemd om de ontmanteling van de kerncentrales te financieren en 7,8 miljard euro gaat naar het beheer van gebruikte splijtstof en de berging van het kernafval.

Synatom was lang een passief fonds. Het grootste deel van het geld, tot 75 procent, werd door het moederbedrijf Electrabel ontleend om eigen projecten te financieren. In de Wetstraat heerste daarover ongerustheid omdat het gebrek aan spreiding een groot risico inhield. Als Electrabel ooit zijn leningen niet zou kunnen terugbetalen, bleef Synatom met een financiële put achter. De belastingbetaler dreigde dan te moeten opdraaien voor de kosten van de nucleaire schoonmaakoperatie.

Actieve beleggingen

‘Door de terugbetaling van de leningen zullen de financiële middelen onder beheer van Synatom de komende jaren sterk toenemen’, zegt Electrabel-woordvoerder Anne-Sophie Hugé. ‘Daarom is de keuze gemaakt ze onder te brengen in een fonds naar Belgisch recht dat als een goede huisvader een gediversifieerde beleggingsstrategie zal hanteren. Het moet erover waken dat als op termijn de uitgaven moeten gebeuren, de nodige provisies er zijn om alle kosten te dekken.’

Het Belgian Nuclear Liabilities Fund is een volledige dochter van Synatom. Bij de oprichting eind vorig jaar kreeg de Belgische beleggingsvennootschap (bevek) een startkapitaal van 900 miljoen euro. Als begin volgend jaar ook de overdracht vanuit Luxemburg rond is, zal de portefeuille aangegroeid zijn tot 6 miljard euro.

Verhuis naar Brussel

Dat de Synatom-provisies worden overgeplaatst van Luxemburg naar Brussel kan ook helpen de regering gerust te stellen. Zowel de Commissie voor de Nucleaire Voorzieningen als minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) had daarop aangedrongen. ‘We willen dat de middelen voor het beheer van nucleaire splijtstof en de ontmanteling effectief aanwezig zijn in ons land’, is te horen op haar kabinet. ‘Door een recente wetswijziging kan Luxemburg bij een kernongeval beslag leggen op die middelen en het geld blokkeren. Door ze in ons land onder te brengen willen we garanderen dat de middelen ook echt beschikbaar zijn.’