Electrabel in beroep bij Demir tegen geweigerde vergunning voor Vilvoordse gascentrale

Het Franse energiebedrijf Engie Electrabel vecht via een beroepsprocedure bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de weigering aan van de provincie Vlaams-Brabant om de gascentrale in Vilvoorde een vergunning te verlenen.

Engie Electrabel gaat in het verweer tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant die twee weken geleden bekend raakte. De deputatie weigerde Electrabel een vergunning toe te kennen voor de gascentrale in Vilvoorde omdat het project de natuurtoets niet zou doorstaan. De provincie ging ook niet in op de vraag van de Franse energiereus om de weigering op een 'spoedeisende buitengewone vergadering' ongedaan te maken.

Het is niet de bedoeling om de wettelijke termijnen onnodig uit te putten. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie (N-VA)

Electrabel gaat nu een trapje hoger en dient beroep in bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Wanneer dat beroep behandeld wordt, is nog niet bekend. De wettelijke termijn bedraagt 150 dagen na de indiening van het beroep. Het kabinet-Demir laat weten dat het niet de bedoeling is de wettelijke termijnen 'onnodig uit te putten'.

Willekeurige motieven

De deputatie weigert de vergunning uit ecologische overwegingen toe te kennen. Niet alleen is sprake van 'niet te vermijden schade aan het Vlaamse ecologische netwerk natuur', het project botst ook met de ministeriële instructie van Demir om een strengere stikstofnorm te hanteren. Volgens de bevoegde gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) staat het project ook haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO 2 -uitstoot drastisch te reduceren.

Electrabel haalt zijn neus op voor die argumentatie. 'Deze beslissing gaat diametraal in tegen gezaghebbende adviezen zoals het unaniem gunstige advies van de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, red.), en specifiek voor wat de stikstofproblematiek betreft, het gunstige advies ter zake van het Agentschap Natuur en Bos', klinkt het in een in mail van het bedrijf naar de deputatie die De Tijd kon inkijken. 'De motieven van de weigeringsbeslissing zijn niet alleen onjuist, maar ook in grote mate willekeurig, aangezien de motivering geen steun vindt in de werkelijkheid.'

Kernuitstap

Mocht de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde er definitief niet komen, is dat een flinke tegenvaller voor de geplande kernuitstap tegen 2025. Een groot deel van de 3,9 gigawatt extra energiecapaciteit die nodig is om de kernuitstap op te vangen moet van twee à drie nieuwe gascentrales komen, die flexibel aan en af kunnen schakelen en als back-up kunnen dienen bij weinig wind- en zonne-energie.