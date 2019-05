‘Electrabel kan drie kerncentrales openhouden'

Niet alleen Doel 4 en Tihange 3 kunnen langer openblijven, ook voor de kerncentrale Tihange 1 is een levensduurverlenging mogelijk. Dat zegt Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van uitbater Engie.

Jean-Pierre Clamadieu trok in maart de deur achter zich dicht als CEO van het Belgisch chemiebedrijf Solvay. Nu hij zich volledig op zijn rol als voorzitter van de Franse nutsgroep Engie toelegt, komt de Fransman meteen met een opvallende uitspraak. ‘Behalve de twee jongste kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 is er ook de mogelijkheid om een derde kerncentrale, Tihange 1, open te houden’, zegt Clamadieu in een interview met onze Franstalige zusterkrant L’Echo.

De kernuitstap, waarbij tegen 2025 alle zeven de Belgische kerncentrales dichtgaan, is voor uitbater Engie Electrabel nog geen uitgemaakte zaak. Het Franse moederbedrijf gaf eerder al aan dat er geen levensduurverlenging komt van de ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2. Maar in haar boekhouding rekent de energiegroep er wel op dat Tihange 3 en Doel 4 tot 2045 mogen blijven draaien.

Engie bleef tot nu vaag over de mogelijke levensduurverlenging van een derde centrale. Nu Clamadieu aangeeft dat ook Tihange 1 open kan blijven, lijkt de kans klein dat er nog een verlenging inzit voor de twee kleinere centrales in Vlaanderen, Doel 1 en Doel 2.

Afhankelijk van het buitenland

Clamadieu benadrukt dat de beslissing over het al dan niet openhouden van de kerncentrales van de politiek moet komen. ‘Wij zijn er om aan te geven wat ons haalbaar lijkt en tegen welke voorwaarden een levensduurverlenging kan.'

‘In onze ontmoetingen met de politieke sleutelspelers in België benadrukken wij dat de zaak na de verkiezingen en de regeringsformatie zo snel mogelijk getrancheerd moet worden. Dat is in het belang van Electrabel en Engie, maar vooral ook in het belang van het land. In 2020 moet het energiescenario voor België volledig uitgeklaard zijn: komt er een verlenging of gaan de kerncentrales dicht? Men kan niet pas in 2024 zeggen dat de kerncentrales toch moeten openblijven. Dat is niet realistisch.’

Clamadieu sluit niet uit dat België het vanaf 2025 zonder kernenergie moet doen. ‘Alles is mogelijk, maar als er geen plan is voor massieve investeringen in productiecapaciteit, zal België extreem afhankelijk worden van de invoer van buitenlandse stroom.'