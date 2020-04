Electrabel koopt gascentrale van Vilvoorde

De energiegroep Engie Electrabel heeft een akkoord gesloten met de Bulgaarse eigenaar EMGB om de gascentrale in Vilvoorde over te nemen. Electrabel wil op de site een veel grotere nieuwe centrale bouwen.

Een jaar nadat een malafide Qatarese speler geclaimd had de gascentrale in Vilvoorde te kopen, is er een nieuwe deal. De Qatarezen kwamen niet met het beloofde geld op de proppen, dus meldt Engie Electrabel zich nu als overnemer. De Franse energiegroep meldt in een persbericht dat er een akkoord is om de centrale over te nemen van de Bulgaarse eigenaar Energy Market (EMGB).

De bedoeling van Engie is naast de oude Vilvoordse centrale van 255 megawatt een veel grotere nieuwe gascentrale te bouwen met een capaciteit van 870 megawatt. De nummer een op de Belgische markt hoopt daarvoor steun binnen te halen via het capaciteitsmechanisme dat de bouw van nieuwe centrales in ons land moet aanmoedigen.

Engie neemt het personeel van de Vilvoordse centrale over. De bestaande gascentrale blijft operationeel tot de nieuwe centrale er is om in periodes van piekverbruik stroom te kunnen leveren.